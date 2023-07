Sok cseppnyi Magyarország épül a külhoni ösztöndíjasokkal

Óriási az érdeklődés a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor-program és a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program ösztöndíjas státuszai iránt, mostanáig már kétszer annyi jelentkező volt, mint az előző évben – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kifejtette: azt szeretnék, hogy a július 31-ei jelentkezési határidőig még többen elgondolkodjanak a lehetőségen, és még többen adjanak be pályázatot. – Ez lehetőséget adna arra, hogy több fiatal közül válasszuk ki a legjobbakat, ami a programoknak is jót tenne. Azt is tudjuk, hogy sokan a tavalyi ösztöndíjasok közül újra pályáznak. Ez azt bizonyítja, hogy tetszett nekik a fogadóközösség, a hely, ahol voltak, és persze legfőképpen az emberek. Másrészt vele is meg voltak elégedve a fogadószervezetek és a mentorok – mutatott rá az államtitkár.

A külhöni magyar közösségek megerősítése kulcskérdés Fotó: Bach Máté

Közösségeket építenek az ösztöndíjasok

Az idén több könnyítést is tettek azért, hogy minél többen jelentkezhessenek. Nem zárták ki azokat, akik az elmúlt két-három évben ösztöndíjasok voltak, a jelentkezési korhatárt pedig levitték 20-ról 18 évre. Az érettségi bizonyítvány megléte továbbra is alapfeltétel.

Az a fiatal, aki leérettségizett, és valamilyen oknál fogva nem kezdi el a felsőfokú tanulmányait, így részt tud venni. Nem akarjuk ezt a csoportot kizárni

– fogalmazott a politikus. Hozzátette: azok az ösztöndíjasok, akik részt vesznek valamelyik programban, önmaguk is sokat kapnak magyarságélményből, hazaszeretetből és emberismeretből. Megtapasztalhatják, hogy miként kell megállniuk a helyüket akkor, ha bekerülnek egy nehezebb helyzetbe, vagy egy ismeretlen, távoli közösséggel kell dolgozniuk. Szavai szerint az eddigi ösztöndíjasok mind azt mondták, hogy életre szóló élményre tettek szert, és olyan embereket ismertek meg, akik megerősítették őket a magyarságtudatukban. Ehhez sokszor a fiataloknak 5-10 ezer kilométerre is el kellett utazniuk Magyarországról.

Minden magyar számít

Az államtitkár kiemelte: mi, magyarok annyian vagyunk, mint egy nagy világváros lakossága, így nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy bárkiről is lemondjunk. – Minden magyar ember számít, bárhol éljen is a világban. Próbáljuk őket felkutatni és bevonni ebbe a közösségszervező munkába, hogy lássák: Magyarország, a magyar kormány minden magyar emberre számít. Olyan hálózatot építünk, amely az egész világra kiterjed, és összeköti a magyar embereket – mondta el Potápi Árpád János.

Ahol van egy életerős magyar közösség, megülik a magyar ünnepeket, ahol hétről hétre, de akár napról napra találkoznak az emberek, és közben foglalkoznak a gyermekeikkel, a fiatalokkal, akiknek átadják a magyarságtudatot, a magyar kultúrát, nyelvet és hagyományokat, ott egy cseppnyi Magyarország épül

– tette hozzá.

S ezek az emberek, a gyermekeik, az unokáik bármikor úgy dönthetnek, hogy visszajönnek Magyarországra, és hazatelepednek a magyar nemzetet gyarapítva.

A programokra Magyarországról és a határon túlról is várják a jelentkezőket. Az ösztöndíjasok feladata, hogy kilenc hónapon át közösségszervező munkával segítsék a diaszpórában és szórványban élő magyarságot magyar identitásának megőrzésében.

Jelentős eredményeket értek el

A jelenlegi, 2023/2024-es programévre vonatkozó felhívásban a Kőrösi Csoma Sándor-programban az északi félteke országaiba – USA, Kanada, Európa számos országa, Izrael, Törökország – lehet jelentkezni, míg a Petőfi Sándor-programban a Magyarországgal szomszédos országok – Románia, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia – szórványmagyar közösségeihez utazhatnak ösztöndíjasok. A Kőrösi Csoma Sándor-programban maximum 75, a Petőfi Sándor-programban pedig maximum 50 ösztöndíjas vehet részt a 2023/2024-es programszakaszban.

A két programban az elmúlt tíz évben több mint ezer ösztöndíjas látott el szolgálatot a világ különböző pontjain élő magyar közösségeknél, amelynek eredményeképpen jelentősen megerősödtek a magyar közösségek szerte a világon.

Az ösztöndíjra a pályázók és a fogadószervezetek egyaránt elektronikus formában jelentkezhetnek a www.kulhonimagyarok.hu oldalon elérhető pályázati felület kitöltésével. A külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2023. október 1. – 2024. június 30. A pályázatok benyújtási határideje: 2023. július 31. éjfél (közép-európai idő szerint).

Borítókép: Potápi Árpád János arra biztatja a fiatalokat, hogy minél többen jelentkezzen ösztöndíjasnak (Fotó: Teknős Miklós)