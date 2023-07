„Szívesen lennék most egyetemista”

– Több mint két évtized telt el a diákhitelezés elindítása óta.

– A Diákhitel Központot és a diákhitelezés rendszerét az első polgári kormány 2001-ben hozta létre azzal a céllal, hogy olyan pénzügyi lehetőségeket teremtsen a magyar felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak, amelyekkel mindenki, aki tanulni szeretne, élni tudjon, diplomát tudjon szerezni, a diplomaszerzésnek ne legyen anyagi akadálya. Immár 22 éve működik ez a nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően sikeres és nagyvonalú intézmény Magyarországon, amivel a magyar költségvetés évről évre hozzájárul a fiatalok diplomaszerzési lehetőségeihez.

– Mitől sikeres a rendszer?

– Az elmúlt 22 évben több mint ötszázezer hallgató a diákhitel nyújtotta lehetőségekkel kétszázötvenezer diplomát szerzett meg. A magyar költségvetés nagyon komoly részt vállal abban, hogy a finanszírozás terén segítse a diákokat.

Az egyik legfőbb termékünknél, a Diákhitel1-nél, ami egy szabad felhasználású hitel, nagyon jelentős kormányzati kamattámogatás van a rendszerben, míg a tandíjak fedezésére szolgáló Diákhitel2-nél olyan nagyvonalú ez a támogatás, hogy a diá­koknak nem kell kamatot fizetniük.

A Diákhitel Központ évente két alkalommal határozza meg termékei kamatát: július 1-jétől a kormány döntése értelmében a januárban bevezetett diákhitel-kamatstopot meghosszabbítottuk, és ennek köszönhetően a mától érvényes szabályok szerint a Diákhitel1 kamata 7,99 százalék lett. Figyelembe véve a piaci viszonyokat, a kamatnak 14 százalék környékén kellene lenni a különböző költségekkel együtt, mivel a jegybanki alapkamat 13 százalékon van, az effektív kamatszint pedig Magyarországon megközelítőleg 16 százalékos. Ezzel a döntéssel a kormány lehetővé tette azt, hogy a fiataloknak fizetendő kamatszint ennek közel a fele legyen. Ebből kiindulva a 7,99 százalékot óriási eredménynek és nagy segítségnek tartjuk.

– Milyen hatással lehet ez a döntés a piacra?

– A teljes magyar gazdaság szempontjából a diákhitel most is jelentősen hozzájárul a gazdaságélénkítéshez, illetve a versenyképesség fenntartásához, ahogy az jellemző volt az elmúlt két évtizedben is. Ezenkívül az elmúlt egy évben megvizsgáltuk, milyen lehetőségek rejlenek a magyar diákhitelezésben. Dolgozunk számos megvalósításra váró ötletünkön, de van egy konkrét változás, ami szintén július 1-jén lép életbe.

Pályázatot írtunk ki Magyarországon működő pénzintézeteknek, amelynek révén a hallgatók egy minden eddiginél kedvezményesebb feltételű folyószámlát, úgynevezett Diák­hitelszámlát vehetnek igénybe mától.

A sikeres pályázat eredményeként a diák­hitelt felvevőknek egy sok tekintetben ingyenes és rendkívül kedvező feltételű folyószámla biztosítására kerül sor, legalább a hitel többéves folyósítási időszakában. 2023. jú­lius 1. után a szabad felhasználású, újonnan kötött Diákhitel1-szerződéseket aDiákhitel Központ már csak a hiteligénylő által kiválasztott, nyertes pénzintézetnél vezetett kedvezményes Diákhitelszámlára utalja.

– Milyen feltételeket szabtak a bankoknak és mely intézeteket választották ki ezek alapján?

– Nagyon szigorú feltételeket támasztottunk a pályázati eljárás során a szabad felhasználású Diákhitel1-et igénylő hallgatók érdekében.

A pályázaton számtalan bank vett részt, de a feltételeknek négy bank felelt meg: az ­Erste Bank, a Gránit Bank, az MBH Bank, valamint az OTP Bank.

Ők vállalták azt, hogy egy kondíciós lista alapján rengeteg dologra ingyenes szolgáltatást nyújtanak a hallgatóknak, de emellett számos visszatérítési lehetőségük is van, továbbá előnyben részesülnek a lakáshitel-felvételénél, az életbiztosításoknál, a biztosítási szolgáltatásoknál, valamint a tőkepiaci szolgáltatásoknál. Döntő lépésnek tartjuk ezt a július 1-jétől kezdődő időszakot, hiszen ekkor indul ez az együttműködés, és az idei nyár végi–őszi beiratkozási időszakban ezek a kondíciók már elérhetővé válnak.

Négy bank felelt meg a diákhitelezés szigorú feltételeinek Fotó: Havran Zoltán

– Milyen egyéb célokat szolgál a diákhitel?

– A világon egyedülálló diákhitelezési rendszerünk nemcsak a gazdaságpolitika és az ifjúságpolitika része, hanem lényeges családpolitikai eszközként is működik, hiszen 2018-tól kezdődően a polgári kormányzat számos olyan intézkedést vezetett be, amelyek a diákhitelezés révén is kapcsolódnak a családpolitikához.

Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy ez a konstrukció a gyermeket vállaló családoknak további kedvezményeket nyújthat: ha a diákhitelt igénybe vevő édesanyának megszületik a második gyermeke, akkor elengedjük a diákhitele felét, ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitel-tartozását.

Január elseje óta a diákhitellel rendelkező, felsőoktatásban tanuló női hallgatók gyermekvállalás esetén a törlesztési kötelezettség felfüggesztését, csökkentését vagy akár teljes elengedését is igényelhetik 30 éves korig. Az új intézkedés értelmében amennyiben a 30. életévüket még be nem töltött hitelfelvevő hölgyeknek a magyarországi felsőoktatási tanulmányaik alatt vagy azok sikeres befejezése után két éven belül, 2023. január 1. után születik gyermekük vagy fogadnak örökbe, valamint gyermekükkel egy háztartásban élnek, a fennmaradó hiteltartozásuk száz százalékát elengedi a Diákhitel Központ.