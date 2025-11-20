Csütörtök délelőtt érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Kecskemét külterületén kigyulladt egy tanyaépület – közölte a Magyar Nemzettel a katasztrófavédelem.
Fekete csütörtök: összeomlott egy égő kecskeméti tanya, két ember meghalt
És a macskájuk is elpusztult.
Az erdős területen fekvő száz négyzetméteres, közmű nélküli vályogház teljes terjedelmében égett, az épület teteje beszakadt. A tűzoltók az oltás és a romok átvizsgálásakor egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét és egy macska tetemét találták meg. A lángok megfékezése negyedórát vett igénybe. A katasztrófavédelem a tűz keletkezési körülményeinek feltárására tűzvizsgálatot indít.
Az otthonunkban keletkező tüzek mihamarabbi észlelése életet és értékeket menthet. Egy füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből – fűzték hozzá.
