Varga Judittól búcsúzik az államfő

Köszönet Varga Juditnak a szolgálatért, erőt, kitartást a folytatáshoz neki és utódainak is – fogalmazott Novák Katalin köztársasági elnök, aki szerint a jövőben is szükség lesz a nőkre a magyar közéletben.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a 2024-es EP-választásokon Varga Judit igazságügyi miniszter fogja vezetni a Fidesz–KDNP európai parlamenti listáját. A miniszter, aki nemrég tető alá hozta az igazságügyi csomag elfogadását és a decemberi megállapodást az Európai Bizottsággal, jelenleg pedig a 2024 második felében esedékes uniós elnökség szervezésén dolgozik, új feladatot kap a közeljövőben. Kormányközeli források megerősítették, hogy

Varga Judit, aki már többször kinyilvánította, hogy jobboldali fordulatot vár a jövő évi EP-választásoktól, aktív szerepet fog vállalni az európai kampányban,

és a konzervatív erők megerősödéséért fog dolgozni.

Orbán Viktor felkérésére az igazságügyi miniszteri tisztséget a jövőben Tuzson Bencét, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára tölti be.

A miniszterelnök abban állapodott meg Tuzson Bence leendő igazságügyi miniszterrel, hogy egy tiszta igazságügyi tárcát fog vezetni, ezért Orbán Viktor kormányfő az európai uniós ügyek vitelével Bóka János államtitkárt bízta meg, aki miniszterként irányítja majd ezt a területet.

Bóka János miniszteri kinevezését az is indokolttá teszi, hogy 2024 második felében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, így az új miniszter feladata az elnökségre való felkészülés koordinálása az ország uniós szövetségeseivel, illetve a kormányon belül a szaktárcákkal is.

