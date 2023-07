Wintermantel Zsolt: Nincs két hónapja, hogy elfogadták a BKK üzleti tervét, amiben szó sem volt erről az emelésről

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke, Dorner Lajos megkeresésünkre kifejtette: sosem javasolnának direktben jegyáremelést, de tény, az infláció miatt ez most már elkerülhetetlen. Minden más város már régen megtette, legutóbb a kormány is, nem volt tartható, hogy a fővárosban legyen a legolcsóbb a szolgáltatás. Szerinte a késlekedés ebben az esetben a pénztárban jelentkezik veszteségként.

Ha gondos városvezetőként jártak volna el, korábban meglépik, akár több lépésben, igazítva mindig az igényekhez és a lehetőségekhez, de sajnos látszik, hogy csak politikai fejjel, kampányokban tudnak gondolkozni, azután pedig kapkodnak

−fogalmazott Dorner Lajos. Hozzátette: fedezet nélkül osztogattak ingyenességet társadalmi csoportoknak, amely lehet emberbaráti meg igazságossági okokból akár jogos is, de szintén hiányt eredményez. Úgy látja, felelős vezetés előbb számol, aztán osztogat, ha van miből. A főpolgármester azon indoklása, hogy azért emelik a jegyek árát, hogy a bérletekét ne kelljen, közgazdaságilag sem állja meg a helyét. Hozzátette: a jegyek súlya nem olyan nagy a bevételekben, hogy bármit is megoldana az a kevés többletbevétel, ami ezekből származik, a jövő egyébként is a bérleteké és az időalapú jegyeké, a VEKE is arra bátorít mindenkit, vásároljon bérletet.

Borítókép: Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt (Fotó: Mirkó István)