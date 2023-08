A nemes felajánlásnak köszönhetően hazakerült az elveszettnek hitt festmény

Novák Katalin köztársasági elnök Mária-ruha-adományát követően újabb értékes ajándékkal gazdagodott a basilica minor rangra emelt andocsi kegytemplom. A kaposvári Bekes József újságíró, könyvgyűjtő és családja jóvoltából egy olyan olajkép került vissza Andocsra, amely vélhetően egykor a plébánia tulajdonában volt – számolt be róla a Sonline.

Mint a Somogy vármegyei portál közölte, a szenvedélyes gyűjtő évekkel ezelőtt Karádon kutakodott, ahol az egyik portán megakadt a szeme egy régi festményen, amelyen a Szent Szűz látható a gyermek Jézussal.

Felötlött Berkes Józsefben, hogy valószínűleg ennek a festménynek a fotója található a milleniumkor kiadott Száz magyar falu könyvesháza sorozatban megjelent Andocs című monográfiában „Az andocsi Mária XVIII. századi ábrázolása” képaláírással. A háziak akkor nem akartak megválni az alkotástól, ám mivel a házaspár meghalt, az örökösöktől idén tavasszal sikerült a hagyatékból megvásárolnia az értékes festményt, amelyet most odaajándékozott az andocsi kegytemplomnak.

Az EX VOTO jelzésű felajánlási képek ritkaságszámba mennek Magyarországon.

A cikk szerint a „felajánlás felajánlása” meglepetésként érte Nyéky Kálmán plébánost, aki elmondta: örül, hogy megkerült a több évtizede elveszettnek hitt festmény. Jelenleg keresik még a helyét – vélhetően a Mária-ruhák Múzeumában vagy a folyosón akasztják majd falra –, de a hétvégi, augusztus 13-i püspöki szentmisén, valamint a főbúcsú napján, 15-én, Nagyboldog­asszony ünnepén a kültéri oltáron helyezik el.

Bekes József és felesége egyébként örömmel adta át kedden a képet; mint megjegyezték, itt van a legjobb helyen, a közelgő Nagyboldogasszony ünnepére egyfajta köszönet a családi ősöknek.

A jó szándékú gyűjtő eddig is számos ritkaságot adományozott. Az igali katolikus templom tornyában megtalálható a tőle származó vaskos Biblia, a kaposvári városháza révén a Tar Csatár Óvodának egy múlt századi barnított fotónagyítást adott a névadóról. A 10 éve elhunyt Lévai József helytörténésztől megvásárolt fénykép az egyetlen eredeti portré a színműírással is foglalkozó egykori kaposvári óvodaalapítóról. A csurgói gimnázium könyvtárának és a szekszárdi múzeumnak is több féltett kincse a gyűjteményéből való; ez utóbbi éppen Perczel Mór negyvennyolcas tábornok családjának amerikai naplóját kapta a neves hadfi beírásával Bekes Józseftől.

Borítókép: Elveszettnek hitt festmény került vissza Andocsra (Fotó: Sonline)