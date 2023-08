Egy kampányra szabott médiabirodalom tündöklése és bukása 4.

Ez azért is pikáns, mert a baloldali médiabirodalom külföldi forrásai úgy segíthették Kunhalmi Ágnest mandátumhoz, hogy a választás után éppen ő támadta a leghevesebben a külföldi kampánytanácsadóikat. A szocialisták női társelnöke utólag úgy fogalmazott, Márki-Zay Péternek „volt egy saját MMM-es tanácsadói köre magyar és külföldi tanácsadókkal. Ők valamilyen okból még az utolsó körben is a putyinozó plakátokat erőltették.” Kunhalmi szerint ő azért tudta megnyerni a körzetét, „mert a békéről beszéltem meg a jóléti intézkedésekről, a programunkról, és nem arról, hogy mi van Putyinnal. Egy szűk rétegre optimalizáltuk a kampányunkat.” Ellenőriztük, és valamiért a baloldali médiabirodalom helyi lejáratóoldala is pontosan úgy kommunikált, ahogy arra Kunhalmi utólag emlékezett.

Érdekesség továbbá, hogy a választásokhoz közeledve láthatóan megváltozott az EzaLényeg-médiabirodalom hirdetési stratégiája. Míg 2022. március 15. előtt elsősorban Pest megyében költöttek sok pénzt, és sokféle életkori csoportot céloztak, március 15-től Borsod is kiemelt hirdetési célpontjuk lett, és immár leginkább a középkorúakat célozták mindkét megyében. Végül a sokmilliós hirdetések ellenére az említett két térségben minden választókerületben a jobboldal győzött.

Ahogy arról korábban már többször beszámoltunk, az EzaLényeg-médiabirodalom mögött álló Oraculum 2020 Kft. közel kétmilliárd forintot kapott külföldről, az Action for Democracy nevű Korányi-féle szervezettől és egy homályos svájci alapítványtól. A végső adományozók kiléte továbbra is ismeretlen, a mikroadományokról szóló történetek azonban ellenzéki megszólalók szerint is egyre kevésbé tarthatóak. Összesítésünk szerint 2019 és 2022. április 3. között az EzaLényeg-médiabirodalom nagyságrendileg háromnegyedmilliárd forintért hirdette tartalmait a nagy amerikai technológiai vállalatoknál.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Fabrice Coffrini)