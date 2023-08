Egy kampányra szabott médiabirodalom tündöklése és bukása – 2. rész

Első látásra a Juhász Péterhez tartozó Nerpédia nevű közösségi oldal pontosan úgy néz ki, mint a sorozatunk első részében bemutatott EzaLényeg-médiabirodalom többi szereplője. A 2021 nyarán létrehozott oldal adminisztrátorai magyarországi és ausztriai szereplők, az oldalra az utolsó bejegyzést a 2022-es parlamenti választás előtti napon tették ki, április 3. óta nem hirdették az oldalt.

Addig viszont számításaink szerint 38,3 millió forintot költöttek 660 Facebook-tartalom népszerűsítésére, illetve további 28,6 millió forintot nem kevesebb, mint 2961 (!) Google-hirdetésre.

Összességében tehát 60 millió forintért hirdették a Juhász Péter-féle oldal tartalmait, de csak a választási kampányban. Azóta az oldal nem is frissült, erősen úgy tűnik tehát, hogy ez esetben is csak egy balliberális kampányprojektről volt szó.

A Facebook-hirdetéseket, illetve Juhász Péter videóinak népszerűsítését a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. fizette. Erről a vállalkozásról azt lehet tudni, hogy 2021. május 10-én jegyezték be, és a kampányidőszakban 11 alkalmazottal működött, hogy aztán 2022 júniusára az alkalmazotti létszám két főre csökkenjen. Az már a kampányban is kérdésként merült fel, hogy honnan van erre pénze Juhásznak, honnan kapott forrásokat a politikai tevékenységére?

Nos, a baloldal kampányára különböző külföldi szervezeteken keresztül érkező négymilliárd forintból juthatott valamennyi pénz Juhász cégének is.

A külföldről pénzelt DatAdat-csoport bejövő és kimenő pénzforgalmat realizáló partnerei között mindenesetre feltűnt Juhász KözösÜgyünk Nonprofit Kft.-je is a parlament nemzetbiztonsági bizottsága számára készített jelentés szerint.

Juhász cégét az is a Bajnai-körhöz köti, hogy online elérhetőségeként kezdetben az [email protected] címet adták meg, amely cím a DatAdat-csoporthoz köthető Molnár István egy másik vállalkozásánál, a FairPension Kft.-nél is megtalálható a cégadatbázisban. A tulajdonos neve onnan lehet ismerős, hogy Molnár szintén tulajdonolja az EagleEye Marketing Kft. nevű céget, ahol az EzaLényeg nevű lejáratóoldal kapcsán ismertté vált Páva Zoltán az ügyvezető. Az EagleEye Marketinget immár rendszeresen megbízza Gyurcsány Ferenc parlamenti frakciója, az idei első fél évben például 43 millió forintnál is nagyobb összegű, „social media tanácsadás” nevű feladat ellátásával. Molnár egyébiránt a Nemzeti Információs Központ legutóbbi jelentése szerint több offshore cég képviselője, illetve tulajdonosa is.

Visszatérve Juhász Péter vállalkozásához, az eddig üzleti szempontból is elég rosszul megy.

Már az első évében 107 millió forint adósságot halmozott fel, és jóllehet 2022-ben ebből valamennyit sikerült törleszteniük, így is mínusz 28,5 millió forinttal zártak.

Bár az értékesítés nettó árbevétele elérte a 3,3 millió forintot (2021-ben nulla forint volt), tavaly a cég adózott eredménye mínusz 107 millió forint volt.

Amint arról a Tűzfalcsoport 2023 júniusában hírt adott, Juhásznak, aki rendszeresen azzal kérkedik, hogy szeret győztes bírósági eljárásai kapcsán végrehajtási eljárásokat indítani, úgy tűnik, a saját cége kapcsán sem ismeretlen a végrehajtási eljárás. Ugyanis 2022. június 4. és 27. között összesen tíz végrehajtási eljárás indult a KözösÜgyünk Kft. ellen. Ezek utóbb lezárultak, de a cégügyekben forró júniust tudhatott magának a Bajnai-párt egykori elnöke.

Juhász Péter maga is aktívan igyekezett kivenni a részét a baloldal kampányából, ő volt az első, aki Márki-Zay Péter előválasztási sikere után hosszabb interjút készített a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltjével annak otthonában.

Később részt vett a Márki-Zay Péterhez köthető Szabadegyetem nevű programon is előadóként, amelyet a bukott kormányfőjelölt szintén a Korányi-féle külföldi forrásokból finanszírozott, már a választások után.

(Folytatjuk)