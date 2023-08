Egy kampányra szabott médiabirodalom tündöklése és bukása – 3. rész

Bár a Gyerekkel vagyunk nevű Facebook-oldal első ránézésre politikamentesnek tűnik – hasonlóan az EzaLényeg-médiabirodalom olyan elnevezésű felületeihez, mint a Receptek.ma, vagy a Vicc Magazin – ez a dollármédium is a baloldal választási kampányeszközeként működött.

A Gyerekkel vagyunk ugyanis 13 millió forint értékben tett közzé 970, jelentős részben politikai tartalmú hirdetést.

A portálnak bőven volt miből költekeznie, hiszen a kiadója, az EzaLényeg-portfólió egészét működtető Oraculum 2020 Kft. a DatAdat cégcsoport mellett a külföldről érkező pénzek fő recipiense volt. A Nemzeti Információs Központ jelentése szerint több, mint 4 milliárd forint érkezett a magyar baloldal választási kampányának támogatására az amerikai, Korányi Dávid-féle Action for Democracy-n keresztül, valamint egy svájci alapítványtól.

Ennek az összegnek közel 90 százaléka – 3,55 milliárd forint – kötött ki a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó DatAdatnál, illetve az Oraculum 2020 Kft-nél.

Utóbbi mögött Páva Zoltán áll, akin keresztül a kampánymédiumok a Gyurcsány-párthoz is kapcsolódnak, ugyanis Páva ügyvezetőként tevékenykedik a Demokratikus Koalíció parlamenti frakciója által megbízott EagleEye Marketing nevű cégben, amely az idei első fél évben például 43 millió forintnál is nagyobb összeget kapott „social media tanácsadás” nevű feladatok teljesítésére.

Dübörgött a kampány

Visszakanyarodva a Gyerekkel vagyunk kampánytevékenységére: bár a politikai hirdetések csak a tavaly áprilisi választás lezárultáig jelentek meg, a 2021 májusában létrehozott oldal és a mögötte álló portál a mai napig működik, vagyis inkább vegetál, hiszen mindössze havi 2-3 cikkel jelentkeznek. A közel ezer kampányanyag nagyobbik részét – 550-et – a voksolás előtti egy hónapban tették közzé. A jellemzően 4 hirdetésből álló csomagra sokszor 100 ezer, esetenként akár 200 ezer forintot is költöttek.

A hirdetések egy része egyebek mellett az egészségügy és az oktatás helyzetét igyekezett sötéten bemutatni, de gyakoriak voltak az életszínvonal csökkenését és a mélyszegénységet a valósnál szélesebb körű problémaként ábrázoló pamfletek is.

A Gyerekkel vagyunk Facebook-oldal adminisztrátori csapatában – az Oraculum 2020 Kft. kiterjedt online portfóliójának legtöbb eleméhez hasonlóan – szintén találhatók ausztriai személyek a magyarok mellett. Érdekesség, hogy az oldal hirdetőjéről szóló információk között megadott telefonszám megegyezik a Hóvége.hu nevű, másik Oraculum-kiadvány hirdetőjének elérhetőségével.

A tőzsdespekulánshoz vezetnek a szálak

A Gyerekkel vagyunk impresszumából az is kiderül, hogy partneri viszonyban állnak a Soros-pénzekkel alaposan kistafírozott amerikai Parents Together Foundation-nel (Szülők Együtt Alapítvány). A 2016-2021 közti időszakban a Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) összesen félmillió dollárral támogatta a Parents Together Foundationt és annak a Parents Together Action nevű lobbikarját. A szervezeteket a New Media Ventures portfóliójában is jegyzik, amely egy további Soros-szervezettel, a Democracy Allience-szel (Demokrácia Szövetséggel) is szoros kapcsolatban áll.

Más baloldali alapítványoktól is számottevő összegek folytak be az ikerszervezethez: 2020-ban a Tides Foundationtől 62 ezer dollárt kaptak, két évvel korábban pedig a David és Lucille Packard Alapítványtól 550 ezer zöldhasú érkezett hozzájuk.

A Parents Together Foundation és a Parents Together Action rendszeresen pályáznak és nyernek el jelentős pénzeket olyan kiírásokon is, amelyek balliberális elképzelések mentén alakítanák át az amerikai társadalmat. Tavaly például a demokrácia „diverzebbé” tételét célzó projekt részeként ők is kaptak a megítélt 2 millió dollárnyi díjból. Mindennek fényében nem meglepő, hogy a Parents Together Action pénzzel is támogatta Hillary Clinton 2016-os elnökjelölti kampányát.

A szervezet politikai célkitűzéseiből kiindulva – valamint abból, hogy készek anyagi eszközöket is áldozni ezekre az ügyekre – felmerül a kérdés, hogy a Gyerekkel vagyunk partnerszervezeteként juttattak-e nekik, vagy más EzaLényeg-kiadványoknak a Soros-hálózathoz köthető pénzekből.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Parents Together Foundation honlapja szerint fontos bevételük származik „mikroadományokból” amelyek gyűjtésére azt az úgynevezett – és a guruló dollárok körüli kérdőjelek kapcsán hazánkban hírhedtté vált – Stripe rendszert használják, amelyet több magyar dollármédium is alkalmazott.

Az anya szót is eltörölnék

A 2011-ben alapított szervezet honlapján a gyermekek LMBTQ-s érzékenyítését és indoktrinálását célzó anyagok dominálnak.

Ezekben például arra vonatkozó útmutatóval látják el a szülőket, hogy miként magyarázzák el gyermekeiknek az „LMBTQ Pride fontosságát”, miközben azt sulykolják, hogy a heteroszexuális büszkeség az képtelenség.

A szivárványos képekkel és emblémákkal sűrűn kidekorált oldalon található a gender identitásról szóló kisokos is, amelyben olyan vitatott terminusokat magyaráznak a szülőknek, mint a ciszgender, a transzgender, a genderfluid, vagy a nem bináris.

Egy másik anyagban pedig arról győzködik a családokat, hogy ne használjanak olyan szavakat, mint az „apa”, „anya”, vagy „férj” és „feleség”. Az alternatívaként kínált „újbeszélben” ezeket olyan kifejezésekkel váltanák ki, mint „egy felnőtt a családban”, valamint „partner”.

A Parents Together Foundation és a Parents Together Action alapító-igazgatója is garancia a Soros-hálózattal ápolt jó kapcsolatokra. Justin Ruben ugyanis korábban a MoveOn.org elnöke és ügyvezetője volt. Ez a szervezet egy progresszív politikai agendát képviselő akcióbizottságként írható le, saját meghatározásuk szerint pedig internet alapú politikai hálózatot alkotnak, amely online aktivistákat mozgósít különböző ügyek mellett, valamint gyűjtéseket szerveznek demokrata párti jelölteknek, de politikai hirdetéseket is gyártanak.

A MoveOn.org hatalmas összegeket kapott olyan baloldali szervezetektől, mint például a Tides Foundation, a Soros-féle Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute), de 20 évvel ezelőtt még magától a tőzsdespekulánstól is bezsebeltek 2 és félmillió dollárt.

Krőzusként pénzelték Obamát

Ebből persze a gazdáknak kedves projektekre is jócskán visszaforgattak, hiszen a MoveOn.org – részben a tagjai révén – 58 millió dollárt adományozott Barack Obama elnökjelölti kampányára 2008-ban és mintegy egymillió önkéntest mozgattak a demokrata párti jelölt sikere érdekében.

Miután viszont 2016-ban republikánus párti elnök lépett hivatalba, olyan jelszavakkal igyekeztek lejáratni Donald Trumpot, hogy nő-, iszlám és idegengyűlölő, s ennek jegyében országszerte mintegy 200 tüntetést szerveztek az inkumbens ellen.

A MoveOn.org a Parents Together Actionnel is szorosan együttműködik bizonyos ügyekben, például rendszeresen indítanak közös petíciókat. Ezek egy része ugyancsak Trump ellen irányult, de a szélsőséges woke-eszmék jegyében egyebek mellett például azt is követelték, hogy tiltsanak be egy online vizsgáknál használt, „fajilag elfogult” személyazonosító szoftvert, mert állítólag a program az arcuk erősebb megvilágítását kérte a színesbőrű diákoktól.

Borítókép: Soros György (Fotó: Fabrice Coffrini)