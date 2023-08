Egyre több helyen rendelnek el árvízvédelmi készültséget

A murarátkaiak készülnek a folyó tetőzésére. A vízügy munkatársai egy mobilgátat is építettek Letenye és Murarátka határában, hogy az áradó folyó ne veszélyeztesse az itt élőket.

A Dráva tetőzését szerdára várják.

A vízszint itt a valaha mért legmagasabb vízállást, akár a hatszáz centimétert is elérheti. „Az előrejelzésekhez várhatóan most a valaha volt legnagyobb vizet huszonhárom centivel meg fogjuk haladni. Ez azt jelenti, hogy a jól kiépített töltéseinken is 1100 köbméter homokot, illetve 45 ezer homokzsákot várhatóan be fogunk építeni töltésmagasításra, hogy az előrejelzéseknek megfelelően ezt a legnagyobb vizet is biztonságban le tudjuk vezetni” – ismertette Pehr Nándor, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnöke.

Borítókép: Csákánydoroszlón csónakkal lehet átjutni (Fotó: Vaol)