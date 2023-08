Ezt jelenti Magyarország számára Alex Soros mai bejelentése

– A Soros-hálózat tehát Alex hatalomátvétele után turbófokozatba kapcsolt, ennek köszönhetően az új főnök első politikai sikerét könyvelhette el az Európai Bizottságban. Ez egyértelmű jelzés volt, hiszen a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) NGO-i, illetve az uniós hivatali és döntéshozói apparátus teljesen összefonódott. Ugyanez igaz egyébként az Egyesült Államokban is, ahol a baloldali kormányzat és a Soros-hálózat embereire épül, a geopolitikai és a társadalompolitikai céljaik is ugyanazok. Emellett nyíltan háborúpártiak és az erőszakos demokráciaexport lelkes híveinek is számítanak – szögezte le.