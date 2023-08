Homályos pénzek külföldről: a NAV asztalán a dollárbaloldal legújabb botránya

Az ellenzéki koalíció választási kampányát segítő szervezet – amelyet az elmúlt években részben Soros-pénzekből finanszíroztak – a 2022-es beszámolója szerint a tárgyévben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzt kapott. Ez sokszorosa a megelőző esztendőkben elkönyvelt nemzetközi eredetű támogatásnak, ami 2021-ben mindössze 7,9 millió, 2020-ban pedig 1,85 millió forint volt – áll a feljelentésben, ami arra is kitér, hogy a rekordmagas összeget attól a Democracy and Pluralism nevű szervezettől kapta a Humán Platform Egyesület, amely a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványát is tízmilliókkal támogatta.

Tényi arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyesület ezt a pénzt különböző politikai akciókra költötte el, egy másik baloldali aktivista szervezettel, a Tanítanék Mozgalommal közösen.

A feljelentésben az is szerepel, hogy az egyesület közhasznúsági tevékenységét bemutató részben mindössze annyit írnak a Tanítanék Mozgalommal folytatott együttműködésükről, hogy hat fórumot és előadást rendeztek meg az oktatás területén dolgozók részvételével. Nehezen elképzelhető, hogy az előadások több tízmillió forintnyi költséget emésztettek volna fel.

Ide tartozik az a nem mellékes körülmény is, hogy a Humán Platform Egyesület működteti a Tanítanék Mozgalom weboldalát, az adatkezelésbe pedig besegít a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat is – olvasható az adóhatóságnak küldött iratban, amiben az is meg van említve, hogy a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentése szerint 2022-ben az egyesület 18,8 millió forint értékben rendelt szolgáltatásokat az ellenzék választási csodafegyverének tartott cégcsoporttól, ami meglehetősen magas összeg a hasonló szervezetek költségvetéséhez képest.