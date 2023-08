Karácsonyék mérlege: több száz milliónyi bírság és szabálytalan közbeszerzések

Karácsony Gergely már bevallotta, hogy csődközelbe kormányozta Budapestet és nem tudja, mi lesz – hívja fel a figyelmet a Metropol.

Mint azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, miközben Budapest forgalmas csomópontjain tarthatatlan állapotok uralkodnak, Karácsony Gergely továbbra is a Lánchíd felújításával dicsekszik, és milliárdokat követel a kormánytól. Azzal többször foglalkoztunk már, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a belváros több részén, kiemelten a baloldali vezetésű Józsefvárosban, a Blaha Lujza téren, valamint az annak részeként átadott közvécében is. Nagyon sokat romlott a nyolcadik kerület közterületi állapota az elmúlt években. A biztonságérzetről szólva maga Pikó András baloldali polgármester beszélt egy korábbi testületi ülésen, ahol bevallotta,

a közbiztonság tekintetében tényleg elég rosszak a számok ahhoz, hogy közösen aggódjunk… Azt szeretném folytatni, ahogyan 2019-ben átvettük a várost – a jobboldali városvezetéstől –, akkor valóban csökkenő tendencia volt

– fogalmazott Pikó András a kerületi rendőrkapitány beszámolóját követően.

A Metropol azt írja, az is kiderült már, hogy a főpolgármester hadilábon áll a számokkal, és sok esetben nem a kötelező feladatokra fordította a költségvetést, hanem mindenféle ötletekre, tanácsadókra, jutalmakra illetve a „baloldali haveri körre”.

Sok pénz tűnt el a budapestiek zsebéből a főváros szabálytalan közbeszerzései miatt is.

Karácsonyék ugyanis több százmilliónyi bírságot fizettek már ki.

A baloldali kerületek szintén élen járnak a bírságfizetésben, a szabálytalan pályázatok kiírásában, illetve az egyszereplős tenderekben.

A Metropol összeállításában most néhány eset szerepel, de a sort lehetne folytatni.

Csak a szabálytalan közbeszerzések miatt eddig legalább háromszázmillió forint bírságot fizet ki a baloldali többségű Városháza.

Hogyha összehasonlítjuk azzal a kilenc évvel, amikor Tarlós István vezette a várost, akkor Karácsony már most a bírságok sokszorosával „büszkélkedhet”.

Mindez az alkalmatlanságot, hozzá nem értést, figyelmetlenséget vagy akár adott esetben valami mást jelent. Utóbbi esetében a frankfurti villamosok beszerzésére gondolok, amikor is bírságot kapott a Városháza, de villamost végül nem vettek

– ezt Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője mondta korábban a Metropolnak. Wintermantel szerint idén

a Lánchíd felújítása miatt is újabb bírság várható, ugyanis nem voltak képesek időben bejelenteni az alvállalkozókat. Karácsonyék folyamatosan hibáznak, a szabálytalanságokat egyszerűen nem tudják vagy nem akarják elkerülni

A Metropol rávilágít Karácsony Gergely néhány súlyos és pazarló baklövésére.

Ilyen például a százötven milliós villamostender

Karácsony a rendkívüli jogrend utolsó napján (2021) egy személyben döntött a frankfurti használt járművek hétmilliárdos beszerzéséről. A közbeszerzés jogszerűtlenül lett kiírva, valószínűsíthetően „előkészítve a frankfurti villamosok számára az eredményes pályázást”. A leselejtezett villamosokról aztán kiderült, hogy Frankfurtnak már azért nem kellenek, mert nem klimatizálhatóak. A Közbeszerzési Döntőbizottság több súlyos jogsértést is feltárt a villamosmutyival kapcsolatban. Így

a százötven milliós bírságon túl a Készenléti Rendőrség is nyomozást rendelt el „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban” bűntett gyanúja miatt.

Kétszázhatvan milliós bírság, offshore hátterű cég

A főváros közlekedési cége is szabálytalan közbeszerzést írt ki 2021-ben is, a Blaha Lujza tér felújítása okán.

A Városháza közlekedésszervezéssel és működtetéssel foglalkozó cégei egyébként 2021 végéig a reklámtenderrel együtt több mint kétszázmillió forintos bírságot kaptak, amelyet a budapesti adófizetők fizettek meg.

Ilyen volt a multifunkciós tehergépjárművek közbeszerzése, ami további ötmillió forintjába került a BKV-nak. Vagy a Tüttő Katalin-féle buszbérléstender is: tévesen árusított reptéri transzferbuszjegyekről és a reklámtender kapcsán elbukott közel egymilliárd forintról lehet beszélni. A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződtek, amelynek busza sem volt, ráadásul a pályázat során más cég tulajdonában lévő buszokkal pályázott. Karácsonyék azóta sem válaszoltak arra, ki döntötte el, hogy a Leisztinger Tamáshoz közeli, offshore hátterű céggel kössenek szerződést, ki a felelős.

Hibás reklámtender, milliárdos veszteség

A főpolgármesternek a 2019-es választások után csak alá kellett volna írnia a szabályos közbeszerzésen érvényes és nyertes ajánlatot a francia hátterű multinacionális céggel. A szerződés alapján nyolc éven keresztül évi több mint 1,7 milliárd forintot fizetett volna a járműágazathoz, illetve a BKK infrastruktúrájához tartozó reklámfelületek hasznosítási jogáért (inflációt követve). De nem ez történt, Karácsony inkább újra kiírta ugyanazt a közbeszerzést. A megismételt eljárás után, belecsúszva a Covid-járvány időszakába, két és félszer kevesebb pénzért vitte el ugyanaz a cég ugyanazt a tendert. A budapestiek vesztesége így naponta nagyjából 2,6 millió forint, havonta mintegy nyolcvanmillió, évente pedig csaknem egymilliárd forint.

Karácsonyék a reklámtenderen 2019 év végétől mostanáig 3,5 milliárd forintot dobtak ki az ablakon.

A reklámtender miatt 115+5 millió forint büntetés megfizetésére kötelezte a fővárost a Közbeszerzési Döntőbizottság.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Kurucz Árpád)