Ismét Magyarországra látogat Tucker Carlson, az amerikai jobboldal fenegyereke

Az amerikai konzervatívok egyik legbefolyásosabb kommentátora, Tucker Carlson újra Magyarországra látogat – adta hírül közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A jobboldali médiaszemélyiség a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mandiner közös szervezésében a Millenáris Parkban fog színpadra lépni augusztus 22-én, 16 órakor.

Tucker Carlson a Fox News jobboldali hírtelevízió korábbi legnagyobb sztárja volt, akinek műsorait milliók nézték. Áprilisban tisztázatlan körülmények között – a híresztelések szerint a tulajdonossal kibontakozó vita miatt – távozott a csatornától. Karrierje azonban koránt sem ért véget, Twitteren (X) saját műsora van, jelenleg több mint 9 millió követővel.

A konzervatív kommentátor és véleményvezér már korábban is járt Magyarországon, illetve idén a CPAC Hungary-n videóüzenetben jelentkezett be. Két évvel ezelőtt Orbán Viktorral is interjút készített. A magyar kormányfővel folytatott beszélgetésre csak a YouTube-on majd 7 millióan voltak kíváncsiak.