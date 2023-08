Karácsony pénztárosa Tordai és Őrsi kampányaiban is részt vehetett

Perjés Gábor, bár régóta része a baloldali politikusgarnitúrának, leginkább a 99 Mozgalom pénzszerzőjeként tett szert szélesebb ismertségre – írta részletes cikkében a Mandiner.

A Karácsony Gergellyel már a kezdetektől együtt mozgó Perjés Gábor 2010 és 2014 között már volt önkormányzati képviselő a II. kerületben, akkor listás helyet nyert egy párttársa visszalépése következtében.

2014-ben sem tudott egyéni mandátumot szerezni, a választások után viszont külsős bizottsági tagnak választották a költségvetési, pénzügyi és a vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottságban.

Őrsi Gergellyel, a II. kerület mostani baloldali polgármesterével is 2010 óta mozog együtt Perjés, aki 2010-ben és 2014-ben is listás önkormányzati képviselői helyet nyert. Tordai Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével pedig közös pártmúltja révén is jó viszonyt ápol, nemcsak hogy mindketten a Párbeszéd tagjai, a 99 Mozgalom is szorosan a párthoz kötődik, amin keresztül került több mint félmilliárd forint a baloldal legutóbbi kampányába.

– Ezért nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy Őrsi 2019-es kampányában is ő volt a pénztáros, és az is biztos, hogy a kerület parlamenti képviselőjének is aktívan segítette a munkáját, hiszen Tordai Bence szintén párbeszédes politikus, azóta már a párt egyik társelnöke is – fejtegeti cikkében a Mandiner.

„ Időben” kiderül minden

Perjés egyelőre hallgat a 99 Mozgalom finanszírozásáról, de azt elismerte a Mediaworks riporterének a kérdésére, hogy ő kezelte a pénzügyeit, ám arra már nem válaszolt, hogy honnan jött össze a több mint félmilliárd forint. Csupán annyit mondott, hogy időben meg fogják tudni. Ám, hogy mikor jön el ez az „idő”, az ma még rejtély.