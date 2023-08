Könnyebben engedélyezhetnek egy LMBTQ-rendezvényt Pécsett, mint egy esküvőt

Míg egy esküvőhöz írásos, befogadói nyilatkozat kell, addig egy LMBTQ-rendezvény lebonyolítása könnyedén, a közterület-foglalás engedélyeztetése nélkül történik Pécsett – legalábbis erre lehet következtetni abból a nyilatkozatból, amelyet a közelgő Szivárványos Napok kapcsán a Civil Közösségek Házát működtető Nevelők Háza Egyesület ügyvezetője a Baranya Vármegyei Hírportálnak tett. A portál cikke szerint Vincze Csilla közölte: az augusztus 19-re meghirdetett LMBTQ-rendezvényt nem a Civil Közösségek Házában tervezik tartani, hanem egy Esze Tamás utcai épület mellett lévő területen, amely egy közkert, azaz a város összes polgára szabadon használhatja a hét minden napján. Erre a közterületre kért engedélyt az Amnesty International mint szervező a rendőrségtől, és egyeztetett az önkormányzat illetékes munkatársával is. A programot szervező Amnesty International Magyarország helyi koordinátora Vincze Csillára hivatkozva szintén azt hangoztatta, hogy

nem kell engedélyeztetni a közterület-foglalást a Nevelők Háza Egyesülettel, hiszen a közterület szabadon használható bárki által.

Csakhogy a lap információi szerint a Nevelők Háza Egyesület kezeli az említett közterületet, erről még haszonbér­leti szerződést is kötöttek a várossal, sőt most is elérhető a honlapjukon egy olyan, Péterffy Attila polgármestersége alatt megjelent felhívás, amely erre a szerződésre hivatkozik. A portál megjegyzi: nem kizárt, hogy ez valamikor megszűnt, a munkatársuk érdeklődésére ugyanakkor kiderült, hogy

egy esetleges polgári esküvő megtartásához már egy befogadó nyilatkozatot kellene kérni a Civil Közösségek Házától.

Miként lapunk is beszámolt róla, egy hónappal a harmadik pride-felvonulás előtt úgynevezett Szivárványos Napot szervez az Amnesty International Magyarország Pécsett. A programok kapcsán annyi már bizonyos, hogy LMBTQ-kiállítás, panelbeszélgetések, kvíz és dragfotósarok is lesz, de nem maradhatnak ki az érzékenyítésből a gyermekek sem. Mint fogalmaztak „mindannyian

egy nyitott, szabad és boldog Magyarországon szeretnénk élni, ahol nyugodtan megnézhetünk egy kiállítást fontos LMBTQ+ emberekről az ókortól kezdve napjainkig,

miközben a legkisebbek egy kreatív sarokban töltik el az időt, a nagyobbak pedig akár kvízeznek, akár a dragfotósarokban kreálnak ruhakölteményeket.”

Egy programokkal és panelbeszélgetésekkel töltött nap után pedig egy közös filmmel zárni a napot az igazi. Mi így képzeljük el a Szivárványos Napot egy nyitott, szabad és boldog Magyarországon

– olvasható a Facebookon. Az esemény hírére reagálva Kővári János önkormányzati képviselő, az Összefogás Pécsért Egyesülete vezetője nyílt levelet írt, kiemelve: a szivárványos rendezvény sérti a gyermekvédelmi törvényt, amely tiltja a szexualitás népszerűsítését a kiskorúak számára.

Borítókép: Pécsi pride. (Fotó: Dunántúli Napló/Löffler Péter)