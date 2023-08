Lehull a lepel az egyik legrejtélyesebb magyar maffiagyilkosságról

Szeptember 19-én tartja az előkészítő ülést a Döcher-gyilkosság ügyében a Fővárosi Törvényszék – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a bíróság. A tárgyalássorozatnak már korábban meg kellett volna kezdődnie, ám egy bírócsere miatt az időpont csúszott.

Döcher Györgyöt és testőrét 1999. február 2-án délelőtt 11 óra tájban egy sötét, hosszú kabátot, fején kapucnit, arcán sálat viselő férfi gyilkolta meg a XV. kerületi Palotás presszóban. A bérgyilkos vélhetően egy 7.65-ös, cseh gyártmányú Scorpion géppisztolyból adott le húsz lövést. Egyik áldozatát tarkón, a másikat szembe lőtte. Döcher felesége és az asztalnál ülő harmadik férfi sértetlen maradt. A leszámolás alig néhány másodpercig tartott, majd a gyilkos sietve távozott.

Döcher likvidálásával kapcsolatban több verzió is napvilágot látott, felmerült egy meghiúsult fegyverüzlet miatti konfliktus, valamint titkosszolgálati szálakat is pedzegettek. Utóbbit azért, mert a gyilkosság helyszínén a katonai elhárítás több munkatársa is ott volt, ám a szerepüket tisztázták a nyomozásban.

Tureket tartják a gyilkosság felbujtójának

A vádhatóság szerint a nehézfiú kivégzéséhez köze van az éjszakai életben Turekként ismert U. Alexnek (korábbi nevén H. Sándornak), akit a bűncselekmény felbujtójának tartanak. A másik vádlott B. Károly, ő elkövetőként vehetett részt a leszámolásban. Döcher György és egykori testőre megölésében egy harmadik személy, egy bizonyos Sz. Árpád is részt vett, de a Paprika becenéven ismert férfi már nem él, autóbalesetben hunyt el.