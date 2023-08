Már úton vannak a tankönyvek az iskolákba

Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) raktáraiból kedden – jelentette be a Belügyminisztérium (BM) köznevelési államtitkára Üllőn. Maruzsa Zoltán elmondta, hogy

tavasszal tizenkét és fél millió tankönyvet rendeltek az iskolák, pótrendelésben az év végéig még további egymillió példány megrendelése várható.

Emlékeztetett: a tankönyveket mindenkinek ingyenesen adják. A 2023/24-es tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékében harminchat kiadó több mint kétezer taneszköze szerepel. Ennek hatvan százaléka állami kiadású, negyven százaléka pedig nem állami kiadók terméke.

Az idei rendeléshez az Oktatási Hivatal (OH) százharminc tankönyvet újított meg, elsősorban a negyedik, nyolcadik és a tizenkettedik évfolyamon.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a most kiszállítandó tételekkel jelentős fejlesztés zárul le. A 2020-ban módosított Nemzeti alaptanterv módosításait felmenő rendszerben vezetik be, és a most kezdődő tanév ennek a bevezetésnek az utolsó éve.

Így a negyedik, nyolcadik és tizenkettedik évfolyamon is már a megújított tankönyvekből tanulhatnak a diákok.

A múlt héten elkezdték a tankönyvek iskolák szerinti kiválogatását és a raklapokra rendezését – mondta Tőczik Zsolt ügyvezető. A kiszállítás augusztus 31-ig tart, az iskolák kedden kapják meg az első tankönyveiket.