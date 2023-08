Nagyon érzékenyen érinthette a Soros-médiát az újjászervezés

Az idei első fél évben kezdtek el szállingózni a hírek azzal kapcsolatban, hogy a 444.hu szerkesztőségén belül munkahelyi zaklatással vádolnak egy középvezetőt. A vádak komolynak tűntek, a Soros-blogként is emlegetett 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. belső vizsgálatot is kénytelen volt lefolytatni, bár annak lezárultával a hírek szerint nem bocsátottak el senkit. Meg nem erősített információk szerint egyébként a megvádolt középvezető Winkler Róbert lehetett, aki 2020 végén csatlakozott a 444 szerkesztőségéhez. A hírek szerint a sörivós videóival hírnevet szerző Winkler a főszerkesztő, Uj Péter jó barátja, így egy idő után azt csinálhatott a szerkesztőségben, amit csak akart – ebből lett elege több, régebben ott dolgozó munkatársnak.

Többen távoztak a Soros-blog szerzői közül. Fotó: Katona Vanda

Bár azt, hogy kikről volt szó, nem erősítették meg az érintettek, bizonyos azonban, hogy április 28-án, tíz év után távozott a laptól Mészáros Zsófia vezető szerkesztő, aki a régi Indexnél is együtt dolgozott Uj Péter főszerkesztővel. Mészárost követte Magyari Péter is, aki szintén felmondott a lapnál, nem sokkal később, május elején pedig Boros Júlia szerkesztő-újságíró és Kiss Imola újságíró is távozott a szerkesztőségből. Júliusra pedig öt főre nőtt a távozók száma, miután kiderült, hogy Szurovecz Illés újságíró is felmondott.

Változások a Telexnél

Ezzel párhuzamosan érdekes változások zajlottak le a magyarországi dollármédia másik zászlóshajójának számító Telexnél is, ahonnan fél év alatt szintén öt munkatárs távozott. Közülük is kiemelendő, hogy két főszerkesztő-helyettes, Munk Veronika és Rovó Attila is rövid idő alatt otthagyta a lapot. Előbbi a szlovák Denník N-nél helyezkedett el, amelyet a Telexhez hasonlóan közadakozásból indítottak, majd egy vírusirtókat gyártó cég vásárolta fel. Munk Veronika egyébként utóbb egy interjúban azt is elmondta, nem csak rajta múlt, hogy a szlovák lapnál kötött ki. Valószínűsíthető, hogy a Telexnek sem volt sok beleszólása a változtatásba.

Bár megszokott, hogy a politikai baloldalon és az őket kiszolgáló médiában egy-egy elbukott választás után változások és helyezkedések kezdődnek, ez a folyamat most meglepően elhúzódott. A történtekre pedig részben választ ad az a minapi bejelentés, amely szerint a Soros-birodalom taktikát vált, és a jövőben az „EU-n kívüli területekre koncentrál”.

Soros a legelutasítottabb politikai szereplő Európában

– Ne dőljünk be! Ez az egész nem más, mint egy újjászervezés – figyelmeztetett a fejleményekkel kapcsolatban közösségi oldalán Deák Dániel. A politológus szerint Soros György és a Soros-féle alapítványok már évtizedek óta beavatkoznak szuverén európai országok belügyeibe. Radikális baloldali küldetésüket nemcsak a Telex vagy a 444-féle dollármédiumok és az Amnesty International típusú NGO-k hajtják végre, hanem az erőszakos Antifa-szervezetek finanszírozója is Soros. Deák Dániel szerint a Soros-klán beavatkozásairól ma már minden európai országban beszélnek, emiatt Soros a legelutasítottabb politikai szereplő a kontinensen. – Senki sem szereti, amikor szélhámos milliárdosok ily módon beavatkoznak egy ország belpolitikájába – figyelmeztetett.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a dollármédia finanszírozása a jövőben is biztosított lesz ugyan, de a hálózat részeként működő ügynökeik a háttérben maradnak majd. Könnyen összerakható, hogy az újfajta működés új embereket is igényel, így belefér, hogy többen is távozzanak a dollármédiából, adott esetben ebbe a szerkesztőségeknek nem is valószínű, hogy van beleszólásuk.

Deák Dániel bejegyzésében emlékeztet arra is, hogy a Soros-birodalom élén történt vezetőváltozás után Alex Soros kikotyogta, hogy sokkal inkább a politikára helyezi majd a hangsúlyt. Mint írta: a Soros-hálózat emberei olyan mértékben foglalták el a brüsszeli bürokráciát, olyan mértékben foglalták el az NGO-szektort, hogy azok néha már közvetlen felügyelet nélkül is végrehajtják Soros szélsőbalos utasításait.

– A Soros-klán aktívabb, mint valaha. Az, hogy a féktelen woke, genderpropaganda, háborús propaganda és migrációs érzékenyítés jön veled szembe, az nem véletlen. Ezt a Soros-hálózat szervezi. Ez a folyamat egyre erősebb lesz! – jelezte Deák Dániel. Az ügyben megkerestük az érintett médiumokat is, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Borítókép: Az amerikai tőzsdespekuláns nem lehetett túl elégedett az általa finanszírozott oldalakkal. Fotó: Getty Images