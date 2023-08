Nehezen felejtik a háború borzalmait az ukrán gyerekek

Egész nyáron több turnusban tartanak napközis táborokat ukrajnai menekült gyermekeknek a Magyar Cserkészszövetség és az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében Budapesten és Nagykovácsiban. Az összesen háromszáz gyermeket fogadó nyári táborok célja többek között az, hogy a másfél éve tartó ukrajnai háború elől hazánkba menekült gyermekeknek lehetőséget biztosítsanak új közösségek építésére, élménypedagógiával segítsenek feldolgozni az átélt traumákat, és erősítsék az otthontól távol töltött idő alatti kitartást. Mindemellett a táborok a szülőket is tehermentesítik a szeptemberi iskolakezdésig.

A háború sújtotta Ukrajnából elmenekült gyermekek magyarországi táborokban kapcsolódnak ki (Fotó: Havran Zoltán)

A nyolc héten át tartó programokon több piknikjellegű élménynapot is beiktatnak a szervezők, ezeken az alkalmakon egymással is találkozhatnak a különböző táborokban részt vevő gyerekek. Így van ezen a pénteken is, amikor különleges kreatív foglalkozásokon vesznek részt a fiatalok. Ezúttal fafaragó műhely költözött a táborba, illetve közös munkában egy mozaikos tájképet is festenek művészetterapeuta vezetésével. Az ebédet követően pedig tűzoltó show, mesemondás, Duna-parti séta és több társasjáték is része a programnak.

Elképesztő háborús traumák

A gyerekek többsége eleinte a Duna-parthoz közel eső BiPi Villa épületében fest, de az udvaron hamar előkerül a labda is. A gyerekzsivajban Tóth Márton, a Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetője lapunknak elmondja, hogy a táborok egy-egy turnusban hétfőtől csütörtökig tartanak. A zárónap a péntek, amikor piknikjelleggel működnek, és ilyenkor nemcsak a tábor lakóit várják, hanem más ukrajnai menekült gyermekeket is. Mivel a fiatalok jellemzően ukránok, az együttműködést mindig tolmácsok segítik. – A fiatalok cserélődnek, egy-egy turnusban néhány tucat gyermekkel foglalkozunk, de a létszám hektikus. Van, hogy sokkal többen jönnek, mint amennyire számítunk, máskor pedig kevesebben. Ma is hetven fiatalt vártunk, ehhez képest huszonöten jöttek, de ez akár fordítva is történhetett volna.

– Az pedig különös odafigyelést igényel tőlünk, hogy a gyermekek egy része háború sújtotta területekről érkezett, és elképesztő traumákon ment keresztül. Így folyamatosan figyeljük őket, és próbálunk mindent úgy szervezni, hogy ne jussanak eszükbe az otthoni borzalmak. Ha pedig szükséges, a megfelelő szakemberek rendelkezésre állnak

– emeli Tóth Márton. A jellemzően hat és tizenhat év közötti gyermekek jelentős része a családjával tartózkodik Magyarországon, és onnan jár be a táborokba. A kommunikációs vezető rámutatott arra, hogy az első másfél évben az UNICEF szervezettel működtek együtt, most pedig az Ökumenikus Segélyszervezettel teszik ugyanezt.



Szerteágazó segítség

Fekete Dániel, a karitatív szervezet marketing-kommunikációs csoportvezetője felhívja a figyelmet arra, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet több mint egy éve megnyitotta az ukrajnai menekülteket támogató központját Budapesten, és ezen keresztül nagyon sok formában, számos szolgáltatással segítik azokat, akik a háború borzalmai elől érkeztek hazánkba. Mint mondja, csaknem ezer emberrel vannak szoros kapcsolatban. Amikor tavasszal a nyári programokra készültek, akkor merült fel, hogy fontos lenne a vakáció idejére táborokat szervezni a menekült gyermekeknek, és így fogtak össze a Magyar Cserkészszövetséggel. A programokhoz szükséges forrásokat a nemzetközi partner, az egyházi hátterű segélyszervezeteket tömörítő ACT Alliance biztosítja.

A játék, az alkotás legalább időlegesen feledteti a borzalmakat Fotó: Havran Zoltán

– A gyerekek többsége azokból a családokból érkezik a táborokba, akikkel kapcsolatban vagyunk. A segélyszervezet azonban nemcsak Budapesten segít, az intézményeink több vidéki városban is bekapcsolódtak a munkába, és így ezekről a helyekről is jöttek fiatalok a táborokba – hangsúlyozta. Fekete Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a segélyszervezet nemcsak ukrajnai menekült fiataloknak szervez különböző táborokat, hanem több mint ötszáz rászoruló magyar gyermeknek is. Emellett az év során több mint háromezer magyar gyermeket segítenek, fejlesztenek, segítik őket a felzárkózásban.

Próbálnak beilleszkedni

Közben a gyermekek egyre jobban belemelegednek a fociba, a rögtönzött program is bizonyítja, hogy a játék és a sport sok problémát képes feledtetni. Az épületben levő gyermekek pedig lassan befejezik a festést, az alkotáshoz minden segítséget megkapnak. Minden mozdulatokat lesi Mezei Léda színésznő, az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntese is, aki igyekszik mindenben a gyermekek segítségére lenni.

– Tavaly nyáron, fél évvel azután, hogy kitört a háború, a segélyszervezet már szervezett tábort a gyermekeknek, és azon is részt vettem. Kicsit edzettünk, szalszáztunk és játszottunk a fiatalokkal, ezzel talán kicsit sikerült őket kiszakítanunk a hétköznapokból, amivel örömet tudtunk okozni. S ha ebben én tudok segíteni, az nekem nagyobb öröm, mint a gyerekeknek. Most is mindenben részt veszek

– mutat rá Mezei Léda. Hozzáteszi: a segélyszervezetnél tudják, hogy ha szükség van rá egy-egy eseményen, akkor számíthatnak rá.

Násztya szorgalmasan tanulja a magyar nyelvet Fotó: Havran Zoltán

Mivel az orosz–ukrán háború végét egyelőre nem látni, a szakemberek és önkéntesek segítségére sajnos a jövőben is szükség lesz majd, a menekült gyermekek pedig nagyon hálásak az odafigyelésért. Így van ezzel a tizenkét éves Násztya is, aki a keleti-ukrajnai Szumiból menekült el a családjával.

Az édesapja már a háború előtt is Magyarországon dolgozott, míg Násztya és húga az édesanyjukkal 2022. február 24-ét követően jött el otthonról. A kislány már tavaly is részt vett egy táborban, idén pedig már a többedik alkalommal él a lehetőséggel, és a nyár hátralevő részében is így tesz majd.

– A táborokban nagyon szeretem a változatos programokat, az itt levő embereket, jó közösséghez tartozni. Előtte nem ismertem a táborokban senkit, de most már van olyan, akivel korábban barátkoztam össze, és itt találkoztunk – jegyzi meg mosolyogva. A lány igyekszik hazánkban beilleszkedni, magyar iskolába jár, a számára nehéz nyelvünket is tanulja. Sok hasonló sorsú társával együtt alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.

Borítókép: A sport összehozza az ukrán menekült gyermekeket (Fotó: Havran Zoltán)