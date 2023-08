Ötezer forint miatt kellett meghalnia a Klauzál téri gyilkosság áldozatának + videó

Az életvédelmi nyomozók halált okozó testi sértés és rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették.

A gyanúsított nem tett vallomást.

Most már azt is tudni lehet, hogy a férfinak társa is volt, aki tétlenül végignézte a sértett bántalmazását, majd az elkövetővel együtt borozott az elvett pénzből. Az életvédelmi nyomozók a 46 éves férfival szemben segítségnyújtás elmulasztása vétség miatt indítottak büntetőeljárást.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a rendőrség augusztus 10-én nem sokkal hajnal egy óra előtt kapott bejelentést arról, hogy Budapest VII. kerületében, a Klauzál téren holtan találtak egy akkor még ismeretlen személyazonosságú embert. A férfi halálát idegenkezűség okozta, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.