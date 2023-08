Ötven év után újra lakást lehet nyerni a lottón, ezúttal száztíz millió forint értékben

Egy 110 millió forint értékű budapesti lakást, ezenfelül hetente egymillió forint értékű nyereményt sorsol ki a Szerencsejáték Zrt. – tájékoztatott Mager Andrea, a társaság elnök-vezérigazgatója sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.

Az értékes tárgyi nyereményeket – köztük az ingatlant – azok között a játékosaik között sorsolják ki, akik rendelkeznek úgynevezett játékoskártyával.

Jelenleg egymillió ilyen ügyfél van, az év végéig azonban a szám várhatóan 1,3 millióra növekszik – mondta az elnök-vezérigazgató. Hozzátette: a játékoskártya-programot a vállalat hat évvel ezelőtt indította, a termék egy kényelmi funkciót takar, illetve a felelős játékra ösztönzi a résztvevőket.

A kártyát aktívan használó játékosok egy 110 millió forint értékű penthouse jellegű budapesti lakást nyerhetnek, ezenfelül hetente egymillió forint értékű nyereményt sorsolnak ki közöttük.

– emelte ki. A nyereményjáték augusztus 28-án kezdődik és március 3-ig tart, amikor ki is sorsolják a nyertest.

Húsz évig minden évben volt lakássorsolás, szép hagyományt élesztünk újra: 50 év óta először a lottótársaság újra lakást kínál

– fogalmazott Mager Andrea. Hozzátette: a Szerencsejáték Zrt. várhatón 15 százalékkal meghaladja az idénre tervezett számait az új lakásnyeremény játékának is köszönhetően, amelyet az OTP-csoporttal együttműködve szervez – mondta az elnök-vezérigazgató.

Az elmúlt tíz évben, a járvány évét leszámítva, minden évben két számjegyű bővülést értek el – emlékeztetett.

A Szerencsejáték Zrt. tavaly 821 milliárd forint szerencsejátékokból származó árbevételt ért el, ami több mint 17 százalékos javulás az egy évvel korábbihoz képest.

Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója az eseményen megjegyezte, hogy több szempontból is személyesen közel áll a szerencsejátékhoz, a bank szervezte például korábban a lottózást, amelynek legnagyobb eseménye mindig a lakás-, később a nyaralósorsolás volt. Felidézte:

több mint ötszáz lakást és 220-nál is több nyaralót sorsoltak ki, ezenkívül autót, háztartási eszközöket is lehetett nyerni.

Arra is kitért, hogy az OTP ingatlancége „azóta is” sok lakást épített, volt egy „hullámvölgy”, amikor kevesebbet fektettek be a területen, de most újra igyekeznek „forgalmat generálni”.

Szerinte óriási előnyük, hogy az általuk fejlesztett ingatlanoknál az ügyfelek biztosak abban, hogy a befizetett előleg után a lakást meg fogják kapni, az esetleges hibákat a cég ki fogja javítani, nem fognak eltűnni a pénzükkel.

Az elnök-vezérigazgató tájékoztatott arról is, hogy idén hatszáz lakást terveznek építeni. A nyereményjátékba bevont, jól felszerelt ingatlan Somfa Ligetnél, Kőbányán lesz, annak adóját is átvállalják a szervezők – fűzte hozzá.