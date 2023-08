Saját háza előtt már megoldotta a forgalomcsillapítást az érdi polgármester

„Ez igen! Tud ez az ember, ha akar! Én jó pár hónapja megírtam neki, honnan tud beszerezni fekvőrendőröket. Erre letiltott! Nem baj! Most nem gyorshajtók, hanem szlalomversenyek lesznek!” – írta az egyik kommentelő az ordioldal.hu közösségi oldalán. Az érdi lakos arra a hírre reagált, hogy Csőzik László baloldali polgármester a közelmúltban forgalomcsillapító virágládákat helyeztetett ki a saját háza elé. Egy másik lakó arról számolt be, olyan, mintha egy autópálya mellett lakna a 30-as sebességkorlátozás ellenére.

Megtudtuk: a Tárnoki úti csomópont hamarosan elkezdődő felújítása miatt az önkormányzat a kis utcákba terelte a forgalmat, és totális káosz van forgalomcsillapítás nélkül. Így a lakóövezetben a gyorshajtás mindennapos probléma lett Érden. A forgalomcsillapító virágládák azt mutatják: a polgármester a saját bőrén érzékeli a kialakult súlyos helyzetet.

Két napja a baloldali polgármester bejegyzést tett közzé, amelyben felhívta a figyelmet a Riminyáki úti balesetveszélyre. Mint írta: „Két nap alatt négy baleset is történt az úton. Hogy a hőség vagy a főút csalogató lejtése okozta a gyorshajtásokat, nehéz megmondani.”

Az érdi önkormányzat a megkeresésünkre megerősítette: forgalomlassító ládákat mindössze két utcában helyeztek ki. Ebből az egyik a polgármester utcájában valósult meg. Fekvőrendőrök építéséről nem tett említést az önkormányzat.

A kommunikációs vezető elismerte, hogy Csőzik László utcáján kívül mindössze 13 érdi utcában történt forgalomcsillapító intézkedés az elmúlt négy év során, főleg egyirányúsítással, illetve három lámpás kereszteződést is létrehoztak.

– Ebben az önkormányzati ciklusban Érden saját hatáskörünkben 14 utcában telepítettünk valamilyen forgalomcsillapító eszközt vagy éltünk a forgalmi rend megváltoztatásának lehetőségével KRESZ-táblák kihelyezésével – tájékoztatta lapunkat az önkormányzat kommunikációs vezetője.

Ez azt jelenti, hogy a baloldali városvezetés évente kevesebb mint négy utcában lépett a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a közel 75 ezer fős Érden.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen forgalomcsillapító eszközök telepítését tervezik még a városban és mikorra, a kommunikációs felelős nem válaszolt. Helyette felsorolta a jórészt még az előző, fideszes városvezetés és a kormány együttműködésének köszönhető, a Modern városok programban megvalósult vagy tervezett útépítéseket.

Mint ismert: Érd már négy éve megkapta a pénzt a balesetveszélyes Riminyáki út felújítására, mégse kezdték meg a munkát, holott a forrás a város bankszámláján volt.

Az Érdioldal.hu emlékeztetett: az út átépítésének tervezését még a fideszes városvezetés indította el 2016-ban.

Csőzik László 2020 januárjában azt ígérte, hogy annak az évnek a tavaszán megkezdik a balesetveszélyessé vált csomópont felújítását. Bár a munkálatok megkezdéséről szóló táblák is kint álltak már, érthetetlen módon mégsem történt semmi. Csőzik nagy nyilvánosság előtt és a város közgyűlése előtt is kijelentette, hogy megvan a munkákra a pénz, és a Puhi Tárnok Kft.-vel már megkötött kivitelezési szerződések is vannak a Riminyáki út – Gellért utca és a Felső utca – Karolina utca csomópontok átépítésére.

„Később kiderült, hogy a megkötött szerződést Csőzikék egyszerűen felmondták” – hangsúlyozta a helyi internetes lap. Hozzátették: a Riminyáki felújításáról szóló szerződés megkötése óta négy év telt el, az átépítésről szóló tájékoztató tábla kihelyezésén kívül egy kapavágás sem történt a területen.

Az önkormányzat a lapunknak küldött válaszlevelében kitért arra, hogy továbbra is tervben van a balesetveszélyes út felújítása. Ha ez a közeljövőben nem történik meg, akkor vissza kell fizetniük a kormánynak a támogatást.

Borítókép: Forgalomcsillapítás a polgármester háza előtt (Forrás: Érdioldal.hu)