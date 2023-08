Szentendrén sütött kenyeret Szent István-napra Novák Katalin

– Megsütöttük a Szent István-napi kenyeret – adta hírül közösségi oldalán a köztársasági elnök. Novák Katalin bejegyzéséből kiderül, hogy Szentendrén, Szabadfi Szabolcsnál – közismert nevén Szabi, a pék – sütötte meg a holnapi ünnepre a megszentelendő és megáldandó kenyeret.

Novák Katalin megsütötte a Szent István-napi kenyeret

– Találkozzunk államalapító Szent István király napján az ünnepi rendezvényeken. Szeretettel várom önöket holnap 10.30-kor az esztergomi Erzsébet parkban megrendezendő ünnepségre, ahol megszegjük a kenyeret – üzente Novák Katalin.

A holnapi Szent István-nap alkalmából Magyarország kormánya több helyszínen is rendezvényeket szervez, a fővárosban már tegnap is rengeteg program volt, melyek ma és holnap is folytatódnak. Budapesten árstopos lesz a legtöbb termék, és 20-án este itt lesz látható Magyarország legnagyobb tűzijátéka is.

Esztergomban szintén háromnapos programsorozat zajlik, itt gasztroudvar, musicalek, és színházi előadások várják a résztvevőket.

