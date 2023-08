Hatékonyak a drónok?

A drón például az elsőbbségadási és kanyarodási szabályok ellenőrzésére is alkalmas eszköz. – Van számos olyan hely, ahol rengeteg koccanásos baleset történik, amelyeket a drónnal tökéletesen tudunk figyelni. Térfigyelő kamerával is lehet, ott ülünk, és figyeljük. Aztán értesítjük a rendőrt, aki megállítja. Barátom, megvagy! – fogalmazott az ezredes.

Egyre több drónt használ a rendőrség a szabálysértők felderítésére, a szabálysértések dokumentálására, valamint a közlekedési balesetek helyszínelésére. A rendőrség ugyanis megváltoztatta az ellenőrzési taktikáját.

A főosztályvezető szerint kitanulják az emberek, hogy hol és hogyan kell viselkedni, hogy a rendőr úgy lássa, minden rendben van. A drón azonban jó eszköz a forgalom figyelésére úgy, hogy arról a közlekedők többsége nem szerez tudomást.

Jelenleg mintegy negyven drónt üzemeltet a rendőrség. Már beszereztek négy újabb készüléket, a pilóták kiképzése megtörtént, a módszertant kidolgozták. Nagy valószínűséggel négy megyei főkapitányságon, Budapest, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben fognak egyelőre kísérleti jelleggel ilyen drónokat használni.

Jön az átlagsebesség-mérés?

Élénk szakmai vita folyik jelenleg az átlagsebesség-mérés bevezetéséről. Rendkívül összetett a kérdés, alapos megfontolást igényel a döntés. Most is zajlik egy előkészítése a Véda-rendszer fejlesztésének. – Gondolkodunk a Véda-rendszer fejlesztésén, de ez még nagyon gyerekcipőben jár, ennek részeként is napirenden van az átlagsebesség-mérés kérdése. Civil szervezetek és környezetvédők is részt vesznek abban, hogy merre tovább. És nem egyértelmű a megítélése – mondta erről Óberling ezredes.

Nem minden út alkalmas átlagsebesség-ellenőrzésre, eleve a túl hosszú és a túl rövid utak egyaránt alkalmatlanok.

Másrészt kérdés, hogy szankcionáljanak-e egyetlen kilométer per órás sebességhatár-túllépést az átlagban? Vagy ezt még ne büntessék? Pedig ahhoz, hogy a sztrádán valaki óránként 131 kilométeres átlagot teljesítsen, sokszor jóval gyorsabban kell ennél mennie. Ráadásul a társadalom el sem fogadná az átlagot minimálisan átlépő adat bírságolását. Ugyanakkor még a sztrádákon is nehéz lenne kijelölni a szakaszokat, és megszabni a határt. Könnyű azt kérdezni: miért nem mér átlagsebességet a rendőrség?

A térfigyelő kamerákat is figyelik?

Jelenleg létező gyakorlat, hogy balesetveszélyes helyeken működő önkormányzati térfigyelő kamerákat aktívan figyelik a rendőrök. Az önkormányzati kamerák rögzítik, amit látnak, csak a felvétel megőrzése korlátozott ideig tart. Ezzel megvan a bizonyíték.

A gyorshajtásos tettenéréseknél az autó megállítása után rendre felajánlják, hogy nézze vissza a felvételt az autós. Egy százalékuk akarja csak megnézni, a többség nem kíváncsi rá. Márpedig ha van felvétel, az bizonyítéknak minősül.