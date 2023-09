Eközben a Világgazdaság Rigó Csabától, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökétől megtudta, hogy két eljárásban is vizsgálják a Booking.com hazai tevékenységét. Rigó Csaba jelezte, hogy a GVH áttekinti a teljes magyar online-szállásfoglalási piacot, az ősszel biztosan lezáruló elemzésben a piac torzulására, az esetleges hátrányos megkülönböztetésre vagy erőfölényes visszaélésekre utaló jeleket keresnek.

A Booking.commal szemben eközben külön eljárás is zajlik: egy korábbi – fogyasztóvédelmi tárgyú – közigazgatási végzés betartását ellenőrzik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a nemzetközi szállásközvetítő portál körül a nyári szezon közepén robbant ki a botrány, amikor leállt a szállásadóknak járó díjak, illetve azok egy részének kifizetésével, amit pedig néha teljesít, azt is jelentős csúszásokkal teszi, miközben más szálláshelyeknek gond nélkül fizetnek. A cég akkor arra hivatkozott: számlázási rendszerének karbantartása miatt számíthatnak a szállásadók késedelemre. Az érintett szállásadók viszont azt mondták, hogy a cég többször kitolta a maga által korábban kitűzött határidőt az utalások teljesítésére, de még ezen határidőket sem mindig tartotta be, hanem további értesítés nélkül, egyszerűen csak nem utal egyes partnereinek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/ANP/Koen Van Weel)