Lecsapott a versenyhivatal: helyszíni vizsgálat a Bookingnál

A versenyhivatal közlése szerint az elmúlt két nap során a szakemberei több helyszínre is kiszálltak előzetes értesítés nélkül, hogy adatokat gyűjtsenek az online szálláshely-szolgáltatási piac szereplőitől. Ennek során a GVH vizsgálói – több más helyszín mellett – kedden, illetve szerdán a Booking.com budapesti irodájába is kiszálltak, ahol jelenleg is zajlik az adatgyűjtés.