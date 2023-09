A magyarság számára sorsdöntő a szlovák választás

Sorsdöntő a hétvégi szlovákiai parlamenti választás, ami a többségi nemzet számára ez csak egy választás a sok közül, a magyar közösség számára azonban a megmaradás a tét – fogalmazott Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a felvidéki magyarsághoz szólva közösségi oldalán úgy fogalmazott,

Önök, felvidéki magyarok az elmúlt évben a megyei és a helyi önkormányzati választásokon már bebizonyították, hogy képesek az összefogásra és a közös cselekvésre. Most újra itt az idő, hogy erről tanúbizonyságot tegyenek. A választás tétje nem kevesebb, mint hogy lesz-e érdekképviselete a magyarságnak a pozsonyi törvényhozásban, lesz-e olyan párt a szlovák parlamentben, amely a magyarok megmaradásáért és boldogulásáért dolgozik. Egy olyan párt, amely valóban önöket képviseli

– hangsúlyozta Potápi Árpád János, aki arra kért minden szlovákiai magyart, hogy vegyen részt a mozgósításban. – Győzzenek meg mindenkit, hogy menjenek el szavazni, és szavazataikkal támogassák a Szövetséget, válasszák a magyar jövőt – emelte ki. Az államtitkár szerint 457 ezer okuk van a győzelemre. – Hajrá, Felvidék! Hajrá, magyarok! – zárta szavait az államtitkár.

A szombati szlovákiai választásokról beszélt ifjabb Lomnici Zoltán is, aki az M1-en úgy fogalmazott,

fontos lenne, hogy ne terjedjen tovább a magyarellenes, a kisebbségellenes szemlélet Szlovákiában, ennek garanciája is lehet, ha a Szövetség bejut a parlamentbe.

A Századvég tanácsaadója országos szinten két alternatívát jelölt meg a választás tétjeként: megőrzi-e a szuverenitását Szlovákia, vagy egy külföldi érdekcsoportok számára átjárhatóbb ország lesz. – A magyarok szempontjából azért sorsdöntő a választást, mert a képviselettel nemcsak a kisebbségeket érintő infrastrukturális beruházások, az egészségügy, az oktatás erősödnének, de fontos lenne, hogy ne terjedjen tovább a magyarellenes, a kisebbségellenes szemlélet.

Ennek a garanciája is lehet, ha a magyar párt bejut

– hangsúlyozta.

Az elemző úgy látja, a volt kormányfők, Igor Matovic, Peter Pellegrini és Eduard Heger pártjai is beleszólhatnak a választásokba. Mint mondta, a szoros küzdelem azt is jelenti, hogy abszolút többséget vélhetően egyik politikai erő sem fog szerezni, és az is látszik, hogy vannak közöttük feloldhatatlan ellentétek.

Ifjabb Lomnici Zoltán a magyar pártok nagy előnyének nevezte, hogy városi, megyei szinten kiváló, kipróbált, vezetői tapasztalattal bíró képviselőik vannak. – Ráadásul a magyarlakta területen más kisebbségek és szlovákok is élnek, ők is megsínylik az elmaradottságot, ezért nyilvánvalóan változást hoz, ha ennek a régiónak lesz képviselete, és az is elmondható, hogy

amikor a parlamentben volt magyar képviselet, az mindig Szlovákia előnyére vált

– emlékeztetett.

Kitért arra is, hogy Szlovákiában az elmúlt években permanens politikai válság volt, az emberek stabil, nyugodt, kiszámítható jövőt szeretnének. – Többféle jövő közül lehet választani, és ma már nem egyértelműen jelenti Európa a prosperitást, a nyugalmat, a biztonságot, a stabilitást, a kiszámíthatóságot. A szuverenitás talaján nyugvó jövő az egyetlen túlélési lehetőségük a nemzetállamoknak – fogalmazott az elemző, hozzátéve, minden abba az irányba mutat, hogy akik stabilitást, biztonságot, nyugalmat szeretnének, azok Ficóra szavaznak, viszont a magyarok képviseletét a magyarok bízzák a magyar pártra, a Szövetségre.

A felvidéki magyar párt, a Szövetség országos tanácsának elnöke úgy látja, bár nagy a kiábrándultság a szavazók körében,

lát rá esélyt, hogy pártja a parlamentbe jusson és legyen képviselete a magyarságnak.

Pándy Péter a Kossuth rádióban arról beszélt, hosszú, minden erőt felemésztő kampány ért véget, de soha nem találkoztak még ennyi érzelemmel, mindenki felfogta a választások tétjét.

– Nemcsak jog, de kötelesség is, hogy mindenki aktívan részt vegyen a voksoláson – hangsúlyozta Pándy Péter, aki – mint mondta – a nagyobb városokban azt hallja, sokan nem akarnak szavazni, úgy érzik, hogy nincs igazán alternatíva, kicsit frusztráltak az emberek, az erőszakos kampány visszavetette a választási kedvet.

– Ha sikerül meggyőzni az embereket, hogy elmenjenek szavazni, ha megértik, hogy most van lehetőség a véleményük kifejezésére, akkor megvan a reális esélye, hogy parlamenti képviseletet tudjunk biztosítani a magyarság számára – fogalmazott az elnök.

Itt az idő, hogy mérlegeljünk, láttuk, hogy ki mit kínál, láttuk, ki milyen eszközökkel akarja megváltoztatni Szlovákia jövőjét, hogy az elmúlt években ki mit tett le az asztalra. Mindezt mérlegelve el kell döntsük, milyen jövőt kívánunk magunknak, a gyerekeink jövője a tét

– mondta Pandy Péter.

Szlovákiában szombaton tartják az előre hozott parlamenti választásokat, amelyen 25 párt indul, egy listán százötven jelölt neve szerepelhet. Az országban csütörtöktől már kampánycsend van. A mérések szerint a Robert Fico vezette Smer vagy Michal Simecka pártja, a Progresszív Szlovákia végez az első helyen.