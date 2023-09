Az önkormányzat szerint rendben elindult a tanév Hódmezővásárhelyen

Kifejtették álláspontjukat a közleményben:

„Ezt követően 2022. őszén az önkormányzat észlelte, hogy a használati megállapodástól eltérően a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola illegálisan elkezdett használni több, a földszinten található helyiséget is. Tájékoztatásuk szerint ideiglenes jelleggel, csupán tárolási célból használtak helyiségeket. Az önkormányzat felhívta a figyelmüket arra, hogy a földszinten játszóházat kíván létrehozni, amelyhez a földszinti helyiségekre szüksége van. Szóban megállapodtak a felek, hogy legkésőbb 2023. tavaszáig az iskola kiüríti a földszinti helyiségeket és felhagy a jogcím nélküli használattal, az önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy ezen helyiségek vonatkozásában módosítsák a felek a közüzemi megállapodást és az iskola arányosan vegye ki a részét a közüzemi költségekből. Ennek folyományaként a 2021. decemberi közüzemi megállapodást 2023. februárjában a felek (a szerződést aláíró felek: Önkormányzat, Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület – azaz nem az iskola!) módosították.

Az iskola a földszinti helyiségeket a megbeszélt határidőre nem ürítette ki, sőt ezen felül több esetben is rosszhiszeműen eljárva akadályozta az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban már javában zajló játszóház építési munkálatait. 2023. júniusától folyamatosan írásbeli felszólításokat kapott a jogcím nélkül használt helyiségek kiürítésére. Ekkor fejtették ki álláspontjukat, mely szerint a közüzemi megállapodás módosítása miatt, ők már teljesen jogszerűen használják a földszinti helyiségeket. Itt szükséges kiemelni, hogy az iskola részéről a földszinti helyiség használata azon kívül, hogy teljesen jogalap nélküli, a köznevelési tevékenység vonatkozásában pedig teljesen jogszerűtlen és felelőtlen, hiszen a működési engedélyük – amely 2020-as – kizárólag az ingatlan első emeletére vonatkozik. Az önkormányzat 2023. augusztus 30-án úgy döntött, hogy ezen jogszerűtlen és felelőtlen magatartásnak elejét veszi és a saját földszinti helyiségeiben, azokat a saját kulcsaival kinyitva zárat cserél. Ezt megelőzően is felszólítottuk az iskolát és a fenntartót a helyiségek előzetes kiürítésére, és ezt követően is írásban tájékoztattuk őket, hogy bármikor rendelkezésükre állunk, hogy az ingóságaikat el tudják vinni. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzati ingatlan első emeletén a használati megállapodás értelmében az iskola zavartalanul tudja folytatni a köznevelési tevékenységét, úgy ahogy azt a korábbiakban is tette, sőt, a földszinten az önkormányzat továbbra is biztosítja három mellékhelyiség használatát annak érdekében, hogy az iskola a minimális közegészségügyi előírásoknak meg tudjon felelni” – írták.