Lehullt az álarc

Láthatjuk, hogy Márki-Zay maga volt a változás, ahhoz viszont mindvégig ragaszkodott, hogy ő igaz keresztény, katolikus ember, és erről hangzatos nyilatkozatokat tett. Beszélt például arról, hogy feleségével az egyházi esküvő előtt nem éltek együtt, és nem éltek házaséletet sem. Mondott Márki-Zay olyat is, hogy ő már jóval Orbán Viktor miniszterelnök előtt keresztény volt. Az a gondolata azonban már sokaknak felnyitotta a szemét, amikor a politikus arról nyilatkozott, hogy noha a saját életében a katolikus egyház szabályait tartja irányadónak, semmi kivetnivalót nem lát abban, ha az állam összeadja az azonos nemű párokat.

Azt gondolhattuk sokan, hogy Márki-Zay ezzel a gondolattal elment a falig. De aztán a politikus részt vett a Tranzit fesztiválon, ahol Gulyás Gergely miniszterrel vitázott, és közben elképesztő kijelentésekre ragadtatta magát. Például azt hangoztatta, hogy aberrált, aki beleteszi az alaptörvénybe, hogy az apa férfi, az anya nő. Egészen pontosan így fogalmazott:

„Egy aberrált alaptörvénynek a szerzője le merte írni azt, hogy az apa férfi, az anya nő, egy ilyen aberrált hülyeséget, amit a biológiakönyvből kiszednek. […] Ki az az aberrált elmebeteg, aki ezt az alaptörvénybe beteszi?”

Aztán mondott olyat is, hogy Hódmezővásárhelyen is van olyan pár, ahol két nő nevel gyermekeket, és szerinte ebbe ne szóljon bele az állam. A csúcs azonban az volt, amikor a kereszténységével gyakran kérkedő polgármester kijelentette: mindenki szabadon olyan nemű lehet, amilyennek gondolja magát. Vagyis úgy véli, a nemváltó műtéteket is támogatni kellene.

Márki-Zay botrányos önleleplezése után már csak egy kérdés maradt hátra: miért szegődött a politikus ilyen nyíltan a tengerentúlról térhódításra indult szélsőliberális LMBTQ-népszerűsítő ideológia szolgálatába? Hisz benne? Vagy csak arról van szó, hogy megdolgozik a korábban a tengerentúlról kapott támogatásokért? Működne az elv, hogy az rendeli a nótát, aki fizeti a zenészt, és eléterítették a kottákat? Vagy a közelgő választási kampány okán újabb amerikai mentőövben reménykedik? Ezért üzent most hadat a reformátusoknak is? Bármi is a válasz, egy biztos, lehullt a keresztény álarc, a földre érve hatalmasat koppant, akkorát, hogy az ég is beleremegett.