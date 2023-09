Donáth Anna lebukott: így juttat pénzt az általa kihasznált civil szervezeteknek

A brüsszeli pénzcsapok kinyíltak a Soros-szervezetek és a baloldalhoz közel álló civil szervezetek számára. Donáth Anna, a Momentum volt elnöke, jelenlegi EP-képviselője szerénytelenül be is jelentette, hogy mindez az ő érdeme. Tavaly decemberben így írt minderről: „Személyes küldetésemnek tekintettem, hogy a lehető legtöbb forrást küzdjem ki a magyar civileknek. […] Küzdelmem első sikere 2020 decemberében érkezett: 641 millió helyett sikerült közel másfél milliárd eurót megszavaznunk a civileknek az európai értékekkel, esélyegyenlőséggel, állampolgári jogokkal és a nők elleni erőszakkal foglalkozó projektekre. A két évvel ezelőtti munka eredménye pedig most a magyar civilekhez is elért. Négy magyar civil szervezet összesen 1,4 milliárd forintot kapott ebből a keretből. A pénzt a magyar civilek között fogják pályázati rendszer keretében szétosztani”. Donáth külön sikernek könyvelte el, hogy „az EU ezt a támogatást közvetlenül a civileknek osztja, a tagállamok kormányainak beleszólása nélkül”.

Eközben az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett

Európai Bizottság minden erejével igyekszik megfosztani Magyarországot a nekünk jogosan járó forrásoktól, amelyeket többek között a tanárok béremelésére költenénk.

A szóban forgó 1,4 milliárdos összeget az Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorcium nyerte el, amelynek további tagjai az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány–Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete. Ezen szervezetek rendszeres résztvevői a kormányellenes tüntetéseknek. Az Ökotárs vezetője, Móra Veronika 2021-ben például azt hangoztatta, hogy ki kell állni a Stop, Soros! törvényjavaslat ellen, amelyet az Országgyűlés azért alkotott, hogy a milliárdos spekuláns által finanszírozott szervezetek átláthatóbban működjenek.

Donáth Anna 2023 tavaszán a Magyar Hangnak nyilatkozott a Momentum és a civil szervezetek közötti kapcsolatokról, amely alapján az a kép rajzolódik ki, hogy az EP-képviselő korántsem önzetlenül igyekszik forrást biztosítani a kormányellenes civileknek.

Az ugyan eddig is világos volt, hogy a baloldal természetes szövetségesként tekintenek a nyitott társadalom ideológiáját propagáló, Soros György által finanszírozott szervezetekre, azonban eddig ritkán fordult elő, hogy egy-egy ellenzéki politikus ezt nyíltan be is ismerte volna. Márpedig nemrég ez történt.

A Kompország című YouTube-műsorban Donáth arról beszélt, hogy „érdekes dolog, hogy mikor hogyan használjuk a civileket” a politikában. A korábbi pártelnök különbséget tett kulturális, emberi jogi vonalon tevékenykedő civilek és azon szervezetek között, amelyek helyi ügyekben akár az önkormányzati választásokon is indulnak. Donáth szavaiból az derült ki, hogy a mind a kétféle szerveződést szövetségesnek tekinti, ami evidens, mivel számos tüntetésen, megmozduláson közösen volt jelen a párt és a Soros-féle szervezetek.

Donáth Anna annyiban mégis különbséget tesz a civilek kapcsán, hogy azon helyi szerveződéseket, amelyek politikával foglalkoznak, éppolyan partnernek tekinti, mint a szövetséges pártokat.

– Nyilván máshogy rendeződnek és más a célkitűzésük, általában ezek az egyesületeket a helyi érdekérvényesítésről szólnak – mondta a politikus, aki a „jászberényi modellt” tartotta sikeresnek.

Ismert, hogy 2019-ben egy hajszálnyi előnnyel ugyan, de a baloldal nyert Jászberényben, majd a ciklus közben patthelyzet alakult ki a képviselő-testületben, ezért 2023 januárjában új választást írtak, miután az önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve feloszlatta magát. A voksoláson a baloldali képviselők már nem merték felvállalni pártjaikat, helyette egy civil szervezet neve és logója alatt indultak. A Közösen Jászberényért Egyesület végül jelentős többséget szerzett.

A volt pártelnök szerint a siker titka az volt, hogy a választók azt gondolták, ez a helyi civil szervezet a helyiek érdekeit képviseli, és „nem egyszerűen oda tették őket, nem egyszerűen ugródeszkaként használják a polgármesteri széket” – fogalmazott a volt elnök. Vagyis a lényeg – vonhatjuk le a konklúziót –, hogy a helyi civil szervezet logója eltakarja a pártok logóját.

A politikusokat a tagjaik között tudó, a településeket irányító civil szervezetek pedig minden bizonnyal sikerrel pályázhatnak majd az Ökotárs által kiosztandó forrásokra. A szervezet 1,4 milliárd forintot pályáztat meg a következő három évben „a jogállamiság, a demokrácia, az egyenlőség és az emberi jogok védelme és népszerűsítése érdekében dolgozó hazai civilek”.

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)