Ez még rengeteg ember életébe kerülhet, új, alattomos szereket terítenek a dílerek

Ezzel ellentétben a gyógyszerek megalkotása, ideértve a tesztelési időszakokat is, körülbelül egy év, amelyet további tízéves vizsgálati periódus követ. A kábítószerek esetében azonban nem ellenőrzik a termékeket, azonnal kikerülnek a feketepiacra.

A fogyasztók azt hihetik, hogy ugyanazt a drogot, ugyanazzal az összetevővel és hatóanyaggal kapják, de mivel senki sem teszteli a szereket, a hatás erősebb lehet, akár komolyabb függést okozhat.

Emiatt nehezebb is rehabilitálni a függőt.

Beszéltek arról is, hogy minden ember különbözőképpen reagál a kábítószerekre, ezért ugyanaz a drog ugyanabban a dózisban más hatást eredményezhet két különböző személynél, így tehát még a fogyasztók sem lehetnek biztosak abban, hogy milyen hatással lesznek rájuk a bevett szerek. Ráadásul rengetegen nincsenek tisztában a saját egészségi állapotukkal, így akár egyetlen használat is halálos kimenetelű lehet.

Ez a kiszámíthatatlanság a fiatalokat is veszélyezteti.

A szintetikus kábítószerek már nagyon kis mennyiségben is halálosak lehetnek, mivel a dizájnerdrogok hatékonysága gyakran többszöröse a hagyományos drogokénak, így az élvezeti és halálos dózis mennyisége nagyon közel kerül egymáshoz. A szintetikus cannabis használata sokkal nagyobb arányban képes veszélyeztetni a fizikai és mentális egészséget. Használata magas vérnyomást, infarktust, stroke-ot is eredményezhet, fogyasztása következtében kialakulhat magasabb pulzusszám, agykárosodás, krónikus és mentális betegségek, valamint izomzat-roncsolódás is.

Kitértek arra is, hogy minél több ember válik függővé egy társadalomban, a kábítószer annál nagyobb károkat tud okozni az egyén és a közösség életében. Sőt elfogadottá és vonzóvá is teheti a kábítószerek kipróbálását és használatát a fiatalabb nemzedékek számára. A fiatalkori kábítószer-fogyasztás azonban a gyerekek esetében visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, mivel az emberi agy fejlődése 25 éves korig tart.