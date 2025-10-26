Rendkívüli

Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

autós hírSkodaSkoda Superbhatótávolság

Új világrekord: közel 3000 km-t ment egy tankkal egy hétköznapi Skoda

Miko Marczyk raliversenyző Lengyelországból Párizsba (és vissza) vezetett egy dízel Superbet tankolás nélkül.

2025. 10. 26. 10:50
Forrás: Skoda
Az autóversenyzők nem a gazdaságos vezetési stílusukról híresek, de a rali friss Európa-bajnoka bebizonyította, hogy ahhoz is ért, hogy a lehető legkisebb fogyasztást hozza ki egy szériaállapotú családi szedánból. A 150 lóerős, kétliteres dízelmotorral szerelt Skoda Superb-bel Marczyk 

2831 km-t tett meg átlagosan 2,61 liter/100 km-es fogyasztással.

A 15 mm-es ültetéstől (a kisebb légellenállás érdekében) és az alacsony gördülési ellenállású, mindössze 16 colos gumiabroncsoktól eltekintve teljesen gyári állapotú volt a Guinness által elismert hatótáv-világrekord felállításához használt fehér autó.

A raliversenyző eredetileg egy Octaviával tervezte megtenni az utat, mielőtt Superbre váltott volna a nagyobb, 66 literes üzemanyagtartálya miatt. Rekorddöntő túrája előtt Marczyk időt szánt az autó megismerésére, több mint 20 ezer km-t tett meg vele mindössze négy hónap alatt. Elemezte a gumiabroncsok ideális nyomását, és kitapasztalta, hogy a 80 km/h körüli sebesség biztosítja a hajtáslánc „leghatékonyabb” működését.

superb
Nem is prémium gázolajat használt
Fotó: Skoda

A megfelelő guminyomás és az állandó sebesség fenntartása mellett arra is ügyelt, hogy a lehető legkevesebbet fékezzen, és mindig Eco üzemmódban használja az autót a „simább sebességváltások és a kevésbé érzékeny gázreakció” érdekében. Egyszer Franciaországban 

a hátszélnek köszönhetően lenyűgöző 2,2 liter/100 kilométeres fogyasztást is el tudott érni

egy 200 kilométeres szakaszon.

Általában igyekezett biztonságos követési távolságot tartani az elöl haladó járművektől, de elismerte, hogy néha egy-egy teherautó szélárnyékát azonban kihasználta, amikor szembe szélben kellett mennie, és volt egy felvezető autója is, amelynek sofőrje információt szolgáltatott számára a forgalom alakulásáról.

superb
Elment Lengyelországból a párizsi Eurodisneylandbe és vissza
Fotó: Skoda

Annak ellenére, hogy majdnem megfelezte a Skoda gyári, WLTP mérési ciklus szerinti fogyasztását (4,8 l/100 km), Marczyk úgy gondolja, lehet még javítani ezen az eredményen: „Németországban kihívást jelentett” – mondta. „Éjszaka a hőmérséklet 1 Celsius-fok körül volt, ami nem ideális a fogyasztás szempontjából. Voltak hosszú, több mint öt kilométeres emelkedők is, ami tovább növelte a fogyasztást.” Marczyk egyszerű, normál minőségű gázolajat használt a rekordhoz, ezért úgy számol, hogy elérheti akár a 3000 km-es hatótávot, ha legközelebb prémium üzemanyagra vált.

Miko Marczyk öt tippje az üzemanyag-takarékos vezetéshez:

  • Ügyeljen a megfelelő gumiabroncs-nyomásra!
  • Vezessen kipihenten!
  • Készüljön fel a közelgő forgalomra és minimalizálja a fékezések számát!
  • Gyorsítson simán és fokozatosan, használja az Eco módot!
  • Használja ki a kedvező szélviszonyokat, amikor csak lehetséges!

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

