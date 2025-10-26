Újabb részletek derültek ki az ausztriai tragédiáról, öt gyermek maradt apa nélkül

Ausztriába járt dolgozni az a két magyar férfi, aki életét vesztette szombaton az osztrák autópályán, egyikük öt gyermeket nevelt – számolt be a Baranya vármegyei hírportál. Az osztrák A9-es autópálya egyik szakaszán történt baleset során egy ittas sofőr előzés közben csapódott a két magyar férfi autójába, akik életüket veszítették a balesetben.

Később kiderült, hogy a két fiatal férfi Baranya vármegyéből ingázott külföldre.

A szörnyű tragédia hírét olvasva a lap több olvasója is reagált a közösségi oldalon, az általuk közzétett információik szerint az egyik férfi Királyegyházán élt, másikuk, egy ötgyermekes édesapa pedig Tésenyben. Az egyik elhunyt fiatal korábban Szentlőrincen lakott és focizott a helyi csapatban. Ismerősei egyöntetűen arról számoltak be, hogy páratlanul jó ember volt, a jobb anyagi körülmények megteremtése reményében ingázott otthona és külföldi munkahelye között. A másik férfi öt gyermeket nevelt Tésenyben.

A szörnyű tragédia megrázta az egész vármegyét.

Borítókép: Halálos baleset Ausztriában, két magyar férfi veszett oda egy ittas sofőr miatt (Forrás: Bama.hu)