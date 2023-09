Giorgia Meloni: Cél, hogy lényeges kulturális változás induljon el

– Fontos, hogy olasz szempontból kulcsfontosságú kérdések kerülnek napirendre. Ezek pedig a család és a demográfia. A célunk, hogy egy lényeges kulturális változás induljon el a családok területén, mert súlyos demográfiai válság sújtja Olaszországot és a nyugatot is – fogalmazott Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök a ma kezdődött budapesti demográfiai csúcson. Beszédében a magyar államfőt méltatta, hangsúlyozva, hogy Novák Katalin nagyszerű édesanya és politikus, akit Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt nagyon jó barátjának nevezett.

A politikus rámutatott arra, hogy a születések számának a visszaesése miatt kialakult egy családellenes hangulat, és a gyerekek nagyon sokszor a szegénységbe születnek.

– A család képe folyamatosan elhalványult, az állampolgárokat fogyasztóként jelenítik meg, elsősorban az individuális dimenzió hangsúlyozódik

– mutatott rá.

Jelezte azt is, hogy a gyermekek nemcsak az új generációt jelentik, hanem nélkülözhetetlen elemei a szociális jólétnek is. – Ha a gyermekek egyre kevesebben vannak, akkor a fejlettebbeknek mondott országok gyorsított úton haladnak a bukás felé. Ezt nem lehet csak egy materiális szemüvegen nézni. A demográfia nem csupán egy kérdés, hanem a kérdés, amelyen a nemzet múlik – fogalmazott Meloni.

A család képe fokozatosan elhalványul

– Biztos emlékeznek rá, amikor néhány éve egy kicsit népszerűbb lettem, azt mondtam egy beszédemben: Giorgiának hívnak, anya vagyok, olasz vagyok és keresztény, és ezt senki nem veheti el tőlem. Valaki erre a mondatomra zenét írt, hogy megtámadjanak, ám a dolog az ellenkezőjét váltotta ki, mert sok ember pozitívnak tartotta ezeket a szavakat – hívta fel a figyelmet az olasz miniszterelnök.

Mint mondta, olyan korszakban élünk, ahol minden, ami meghatároz minket, fenyegetésnek és támadásnak van kitéve, ami veszélyes az identitásunkra nézve: nemzeti, családi és vallási identitásunkra nézve is. Kiemelte, hogy ez az, ami újra felhívja a figyelmet a jogainkra, és előhívja belőlünk a képességeinket, hogy harcba szálljunk a jogaink megvédéséért.

– Óriási harc, hogy megvédjük az emberiséget, a jogainkat, a nemzetet, a családunkat. Istent kell megvédenünk, és mindazokat az elemeket, amelyek felépítették a civilizációnkat. Meg akarnak minket győzni arról, hogy nem menő dolog erről a témáról beszélni, hogy ez valami retrogád lépés – jegyezte meg Meloni.

– Miért van az, hogy az emberek azt állítják, hogy szeretnének gyereket, aztán ezek a gyerekek nem születnek meg? Már olyan fázisban vagyunk, amikor folyamatosan fogy a társadalmunk. A gazdagabb nemzetek azok, ahol az embereknek kevesebb gyerekük születik, ezért kell mobilizálni az erőforrásokat, a családok és a gyermekek támogatására, úgy ahogy Magyarország tökéletesen példázza

– tette hozzá.

A család a biztonság záloga

Az olasz miniszterelnök emlékeztetett, hogy Ferenc pápa budapesti apostoli látogatása során bemutatta, hogy változhatnak a dolgok, ha akarjuk, hogy ezek változzanak, ahhoz akaratra és bátorságra van szükség, hogy meghozzuk a szükséges, helyes lépéseket, intézkedéseket és a kellő mértékű befektetéseket. – Köszönhetően a magyar kormány intézkedéseinek, Magyarországon sikerült visszafordítani az egyre csökkenő, születési arányszámot, növekedett a házasságkötések száma, a foglalkoztatások száma és a nők foglakoztatásának mértéke is növekedet – szögezte le Giorgia Meloni.

– A család a biztonság záloga. Ez egy nagyon fontos gondolat, köszönet ezért Novák Katalinnak

– fogalmazott az olasz miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy a gyermekek nem korlátok, hanem erősebbé teszik a nőket a munkában is, amit végeznek. Beszélt arról is, hogy nagy érdeklődéssel és csodálattal figyelik a magyar családügyi intézkedéseket, s immár ők is a családi élet és a magánélet egyensúlyát próbálják az intézkedésnek közepébe helyezni, és így szeretnének egy kulturális változást elérni – mutatott rá.

– Az elmúlt néhány nap során megdöbbentett engem az 1956-al való történések felemlegetése, egyetértek Orbán Viktorral és Novák Katalinnal, ugyanis egy felkelés volt azokkal szemben is, akik az emberek identitását akarták tönkretenni – hívta fel a figyelmet Meloni.

Mint mondta, vannak a történelemnek olyan oldalai, amelyeket semmilyen propaganda nem tud kitépni.

– Meg kell osztani azt a tapasztalatot, amit ma itt Magyarországon látunk, Európának akcióba kell lendülnie, lépéseket tennie, a születési számokra kell fókuszálni, a családokra. Be kell bizonyítanunk, hogy megértettük a kulturális és szociális kihívás mértékét – zárta beszédét az olasz miniszterelnök.

A magyar családpolitikát méltatta a bolgár elnök

Még Giorgia Meloni beszédét megelőzően a bolgár elnök köszöntötte a résztvevőket. Rumen Radev hangsúlyozta: a jövő egyre jobban attól függ, hogy milyen a demográfiánk.

– Ez a rivalizálás a társadalmak között már az emberi tőkéről fog szólni

– mutatott rá.

Méltatta a magyar családpolitikát, s köszönetet mondott a fórum megszervezéséért. Mint fogalmazott, a család a társadalom alapvető ereje, minden a családon múlik. A családnak megvan az a felelőssége, hogy gyermekeket neveljenek.

Bulgária elnöke rámutatott, hogy jelenleg világszerte két egymással szemben álló folyamat megy végbe: az egyik oldalon demográfiai fellendülés van, óriási születési számokkal, a fejlett országokban viszont csökken a születési szám.

– Európa jelenleg egy példa nélküli demográfiai váltáson megy keresztül, ami kihívás elé állítja a biztonságunkat, a társadalmi és gazdasági rendszereinket. Néhányan azt is mondják, hogy a következő évtizedekben az európai társadalmak azzal fognak szemben állni, hogy megvédjék a mi európai keresztény identitásunkat

– fogalmazott Rumen Radev.

Megjegyezte, hogy vannak problémák Bulgáriában, hiszen az ország azok között van, ahol a legjobban csökken a születési szám és a legtöbben halnak meg: az elmúlt tíz évben 850 ezer emberrel lett kevesebb a társadalmuk, ami 12 százaléka a népességüknek.

– Ez történeti mélypont. A probléma abból fakad, hogy kivándorolnak az országból. Elszívják a legfontosabb elméket a hazámból, óriási százalék hagyja el az országot, ez egy kettős veszteség, hiszen befektettünk ezeknek az embereknek az oktatásába, majd, amikor eljön az idő, hogy visszaadják ezt a támogatást, elhagynak minket. Az én országom donorként szolgál, amire meg kell találni a választ, amit higgyék el, megpróbáltunk, kiszélesítettük a családtámogatási rendszereket, pénzügyi ösztönzéseket adtunk

– szögezte le.

Mint a bolgár elnök közölte, a demográfiai krízisből a jogállamiság vezethet ki, mert a korrupció szintje a minimumra csökken, ehhez fejlett infrastruktúra, hozzáférhető egészségügy szociális biztonság és ami nagyon fontos, minden állampolgárnak éreznie kell a kormány védelmét, ugyanakkor egyenlően és időben kell közbeavatkoznia.

– Amikor ezeket a fiatalokat kérdezem, miért vándorolnak el, azt mondják, azért szeretnének karriert építeni külföldön, mert egy jól rendezett államban szeretnének élni, ahol hatékony a rendszer, világosak a jogok és hatékony az igazságszolgáltatás is. Hiszem, hogy át fogjuk vészelni ezt a demográfiai telet – tette hozzá.

A család a legfontosabb Tanzániában

Philip Isdor Mpango Tanzánia alelnöke arról beszélt, hogy a világ békéért kiállt. – A világ egyik fele óriási népességi robbanást él át, míg a világ egy másik részén alacsony a születésszám és munkaerőhiány van. A világ egyik részén a hagyományos családmodell eltűnik, míg a világ egy másik részén hatalmas a függőségi ráta. Tanzániában 3,2 százalékos éves növekedés van a népesség területén – tette hozzá.

Közölte, hogy Tanzánia népessége 2044-re meg fog duplázódni.

– A család a legfontosabb szociális egység Tanzániában. A család ellátja a tagjait, és a döntéshozatalt is ez határozza meg – szögezte le. Philip Isdor Mpango arról is beszélt, hogy Tanzániában a legnagyobb kihívás a szegénység és a jövedelem bizonytalansága, és az erőszak, de a szélsőséges időjárás is nagyban befolyásolja a családok életét.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: Havran Zoltán)