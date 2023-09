Felhívják a figyelmet rá, hogy hétfőtől jelentősen módosul a vonatok menetrendje, ezért a győri fővonalon utazóknak azt javasolják, hogy ne megszokásból utazzanak, hanem mindenképpen tájékozódjanak előre.

Egyes személyvonatok helyett pótlóbuszok fognak közlekedni Tatabánya és Biatorbágy között. A változásokról és az utazáshoz javasolt járatokról az utasok a www.mav.hu/egyesvonal weboldalon tudnak tájékozódni, amelyet folyamatosan frissítenek részletes információkkal, menetrendekkel, térképekkel.

A Biatorbágy és Szárliget közötti 29 kilométeres vágányszakaszon a sínek, betonaljak cseréje mellett elvégzik az ágyazatrostálást, a vágányszabályozást, továbbá több mint másfél kilométer hosszan az ún. alépítményt is (vasúti töltés, bevágás) helyreállítják, ezenkívül hat felsővezeték-tartóoszlopot is kicserélnek. A három ütemre felosztott, mintegy három hónapig tartó munkálatsorozat során 950 darab 120 méter hosszú sínszálakat fektetnek le, 96 ezer vasbetonaljat cserélnek, mindeközben több mint százezer tonna ágyazati anyagot építenek be.

A karbantartásra 32,5 milliárd forintot fordítanak.

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt zajra lehet számítani a térségben nappal és éjszaka egyaránt, ezért a lakosság elnézését és türelmét kérik.

Borítókép: A győri fővonal (Forrás: MÁV)