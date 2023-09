Ismét áll a bál a pécsi baloldalon

Ennek következtében már 2021-ben az MSZP-s pártközpont és a baloldali városháza szolgamédiája támadta meg Keresztest, aki kérdésünkre elmondta, hogy kizártnak tartja a későbbi megállapodást a Fidesszel, a baloldali szerveződésekkel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ilyen támadások után a „kérdés jelenleg nem releváns”.

Szerinte az MSZP-nek előbb-utóbb válaszolnia kell az önkormányzati lakások kiutalásával kapcsolatos kérdésekre, mert ez az ügy nincs lezárva, ennek szeretnének a végére is járni.

Megjegyzendő, hogy nem ez az első eset, amikor áll a bál a pécsi baloldalon, ami az utóbbi időkben a különböző botrányoktól volt hangos. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, négyszázmillió forintos csalás miatt indulhat eljárás Pécs balliberális vezetése ellen. Az ügy hátterében az áll, hogy Péterffy Attila polgármester jogtalanul inkasszózta ezt az összeget a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulástól. A szabálytalanságot a város jegyzője is megállapította, a pénz azonban továbbra is a település számláján van. Ezt egy korábbi közgyűlésen Péterffy Attila is elismerte.

Az ügy kapcsán Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő a Hír TV-nek kifejtette,

Péterffy Attila az elmúlt időszakban 17 milliárd forintos adósságot halmozott fel.

Még júliusban írtuk meg, hogy Pécsett az önkormányzati fenntartású Pécsi Kulturális Központ (PKK) nem fizette ki azokat a tanárokat és diákmunkásukat, akik a nyári táborokban felügyeltek és vigyáztak a gyerekekre. Ugyanakkor az is nagy botrány keltett, hogy évek óta halmozza a szabadságát Péterffy Attila, ami után a ciklusa lejártával egy kisebb vagyonra tehet szert. A Bama.hu cikke szerint ezzel a taktikával Péterffy előre bebiztosíthatja azt, hogy ha a 2024-es önkormányzati választáson elveszíti a polgármesteri székét, szabadságmegváltásként milliókat tehet még zsebre a távozása után.

Arról már a Pécs Aktuál számolt be, hogy hetek óta megy az egyezkedés a háttérben arról, milyen feltételek mellett támogassa vagy ne támogassa a Demokratikus Koalíció Péterffy Attila újraindulását. A lap belső forrásokból úgy értesült, a döntést azért halogathatják, mert a DK a mostaninál jelentősen több képviselői helyre tartana igényt Pécsett. Ha ezt a Demokratikus Koalíció megkapná, akkor Péterffy Attilának a DK kottájából kellene játszania a következő ciklusban.

Borítókép: Péterffy Attila, Pécs polgármestere (Forrás: Facebook/Péterffy Attila)