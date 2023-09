Kedves főpolgármester úr! A hazugságok és mellébeszélés helyett legyen kedves, álljon elő a farbával, és mondja el végre, kitől származik a kötegelt euró – szólította fel videóüzenetében Karácsony Gergelyt Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztet: az OTP szerint Karácsonyék által behozott bankjegyek többsége csomagokban érkezett, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak Forrás: képernyőfotó

Mint korábban elsőként beszámoltunk róla, az OTP feljelentette Karácsony mozgalmát. A botrány előzménye, hogy pár hónapja feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) júniusi jelentését, amely a baloldalhoz került homályos eredetű pénzekről szól.

Saját vagyonból nem ment volna

A jelentés többek között azt tartalmazza, hogy Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett, a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. Öt tranzakció az ötvenmillió forintot is meghaladta. A befizetések nagyobb része, nagyjából négyötöde valutában történt.

A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

Fontos körülmény, hogy a 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott előválasztási kampányát. Az sem mellékes, hogy Perjés a mozgalom inaktívvá válása után csaknem egy évvel is jelentős, többmilliós tételeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára. A Magyar Nemzet korábban górcső alá vette Perjés Gábor vagyonnyilatkozatait, amelyek alapján egyértelműen kizárható, hogy a politikus a saját vagyonából állta volna a költségeket. Karácsony Gergely ragaszkodik ahhoz, hogy a jelentős részben angol fontban és euróban befizetett mikroadományokat zárt adománygyűjtő ládában kalapozták össze.

Az OTP feljelentésében Karácsony állításával ellentétes információk szerepelnek

A Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy miközben a főpolgármester ragaszkodik a nyilvánvaló hazugságához, hogy mikroadományokból finanszírozta a kampányát, addig az OTP feljelentésében egészen konkrét állítások szerepelnek.

Az OTP szerint Karácsonyék által behozott bankjegyek többsége csomagokban érkezett, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak. Az OTP eszerint arra jutott a „csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését”.

„Maga a bank mondja, hogy Karácsonyék végig hazudtak a pénz valódi eredetéről. Szó sincs adománygyűjtő ládáról és mikroadományokról. A bank álláspontjáról egy fontos következtetéstis le lehet vonni. Azt tudtuk, hogy Karácsony párttársa, Perjés Gábor fizette be az egyesület számlájára. Azt is tudtuk, hogy ez nem Perjés Gábor pénze. Most már azt is tudjuk, hogy ez nem mikroadomány, és mivel itt készpénzről beszélünk, azt valakinek oda kellett adnia Karácsony Gergelyéknek. Más eset egyszerűen nem lehetséges. A főpolgármesternek tudnia kell, honnan származik a pénz”

− zárta gondolatait Hollik István.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Mirkó István)