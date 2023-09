Katonai kollégistából államtagadó, majd rendőrgyilkos lett az esztergomi robbantó, Juhász László

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a szabolcsi panzióját hirdetésben kínálta eladásra. A hirdetésből pedig egyértelműen kiderült, hogy Juhász László a világvégére készült.

A hirdetésben döbbenten olvashatjuk a közelgő világvége víziójáról: „Túlélőhely (nagy ház, nagy telekkel) most még olcsón eladó! Most míg még ér valamit a lakótelepi vagy sorházi lakásod, és még pénzed is maradhat a túléléshez szükséges dolgok beszerzéséhez, ha ezt most megvásárolod akár a családod, akár több család vagy közösség részére.

Miért kellene ezt tenned ? Mert a nagyvárosokban (és a kisebbekben is) hamarosan élhetetlen lesz a környezet. Nem lesz villany, gáz, víz, fűtés és más közszolgáltatás, vagy nem fogod tudni megfizetni. Nem lesz élelmiszer és ivóvíz, meg úgy általában semmi. Utcai bandák fogják uralni a város bizonyos részeit folyamatos harcban állva egymással és a fegyvertelen lakossággal. Az állami terror miatt a saját lakásodat nem hagyhatod majd el anélkül, hogy ki ne tennéd magad az embertelen retorzióknak, mint ahogy azt az elmúlt két évben már bevezető szinten megtapasztalhattad!”

Juhász zavart elméjére lehet egyfajta magyarázat a sikertelenségére. Az egykori kollégiumi társ arról is beszélt a Borsnak, hogy Juhász a tíz évvel ezelőtti osztálytalálkozójukon arról beszélt, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén metróvezetőként, mert állandóan összeveszik a főnökeivel. Ki is rúgták. Megviselte az édesapja öngyilkossága és az anyja halála is.