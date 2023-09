Kiemelt cél, hogy a gyermekekben megerősítsék a hazaszeretetet

A gyermekekben erősíteni kell a magyarságtudatot, a hazaszeretetet és azt, hogy a magyar nemzet egységes határon belül és kívül is, és erre kiváló lehetőség a Határtalanul program – jelentette ki hétfőn délelőtt az MTI tudósítása szerint a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Nagyon sok gyermek juthat el külhonba Fotó: Határtalanul a Magyar Fiatalokért szervezet

Nagyon sok gyermek vehet részt a programban

Potápi Árpád János beszámolt arról, hogy a programra 1510 érvényes pályázat érkezett, ebből 997-et támogattak, így több mint 30 ezer diák juthat el egy-egy külhoni régióba. A kirándulások 72 százalékát Erdélybe, 14 százalékát Felvidékre, öt százalékát a Vajdaságba, három százalékát horvátországi területekre és hat százalékát a Muravidékre szervezték.

A program célja, hogy minden magyar közoktatásban tanuló diák tanulmányai során legalább egyszer eljusson egy-egy határon túli területre és megtapasztalja, Magyarországon kívül is élnek magyarok

– emelte ki az államtitkár.

A politikus kitért arra, hogy a 2011-ben indult, a kormány által teljes egészében támogatott program nemcsak egy kirándulást jelent, hiszen az indulás előtti hetekben az adott úti célból, régióból alaposan felkészülnek a gyerekek.

Több mint félmillió résztvevő

A Határtalanul program indulása óta több mint 10 ezer tanulmányi kirándulást bonyolítottak le több mint 520 ezer magyarországi diák részvételével

– ismertette az államtitkár.

Potápi Árpád János elmondta: a program keretösszege négymilliárd forint, az utazásra elnyerhető támogatás mértéke csoportonként félmillió forinttól ötmillió forintig terjedhet. Jelezte, szeretnék elérni a keretösszeg emelését, hogy a most „várólistás” csoportok is bekerülhessenek a programba. A választható programelemek közé bekerült a helyi termelők és termelői üzemek felkeresése, és a pályázatnál pluszpontot jelentett, ha egy helyi ismert személyt is meglátogatnak a diákok.

Ezenkívül jobban behatárolták a magyarok által lakott területeket, és engedélyezték a székelyföldi megyékben a síelés megszervezését is

– fogalmazott a politikus.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a program legfontosabb céljának azt nevezte, hogy erősítsék a gyerekekben a magyarságtudatot, a hazaszeretetet. – Továbbá annak tudatát, hogy a magyar nemzet egységes, függetlenül attól, hogy országhatáron belül vagy kívül élünk – hangsúlyozta.

Borítókép: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár (Fotó: Teknős Miklós)