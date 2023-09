Kocsis Máté tételesen cáfolja Pikó András vádjait

– Polgármester úr elkezdte szokásos kampányát, attól fél, hogy a józsefvárosiak a közelgő önkormányzati választáson kinyilvánítják nem tetsző véleményüket – válaszolta újságírói kérdésre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Józsefváros korábbi polgármestere. Arra reagált, hogy Pikó András baloldali polgármester a napokban telekürtölte a sajtót: a korábbi városvezetéshez kapcsolódóan a káptalanfüredi gyermektábor építése ügyében

csalásra és okirathamisításra gyanakszik, feljelentést tett, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) begyűjtötte a dokumentumokat.

Pikó posztjában úgy fogalmazott: „a polgármesteri hivatalban jártak a NAV nyomozói.” Ezzel azt a látszatot keltette, hogy megalapozott bűncselekmény történhetett a korábbi városvezetés eljárása alatt. Pikó András arról számolt be, hogy a józsefvárosi önkormányzat káptalanfüredi gyermektáborának fejlesztéséhez elnyert taotámogatásból a korábbi városvezetés hat lakópavilon építésére 378 millió forint állami támogatást adott át a veszprémi kézilabdaklubnak, amely aztán nem tudott szabályosan elszámolni az önkormányzat felé. Továbbá a balliberális polgármester szerint 96 milliót tanácsadói szerződésre kívántak elszámolni, amelynek kedvezményezettje Kocsis Máté bizalmasa volt.

Pikó András újabb vádakat fogalmazott meg (Fotó: Hírnyolc)

– Pikó András csak hozta a szokásos formáját, az előző kampányát is feljelentgetéskommunikációra építette, ezeknek azonban soha nem volt valódi alapja, jelenleg sincs – idézte Kocsis Mátét a Hírnyolc című hetilap. A korábbi polgármester szavai szerint egy probléma van, hogy Pikó András mellett nem dolgozik olyan szakember, aki megértené a taotámogatások rendszerét. A frakcióvezető azt is leszögezte: visszaélésről szó sem volt, ezért szerinte ügy sem lesz.

– A polgármester sok mindentől tart joggal, emiatt hazugsággal palástolná el, hogy a baloldal vezetése alatt jelentősen visszafejlődött a kerület. Pikó inkább a saját munkájával foglalkozzon, ne azzal, hogy maszatolva, téves és félrevezető információkra hivatkozva a közvélemény előtt próbál besározni másokat – tette hozzá Kocsis Máté, aki szerint Pikó két állítása közül csak kettő nem stimmel.

– Először is a számok, mert nem 378 millió forintos, hanem kétmilliárdos beruházásról van szó. Az említett cégnek nem volt 96 milliós tanácsadói szerződése, és miután Pikó András feljelentést tett, úgy jár el a NAV, ahogy el kell járnia. Kimegy, begyűjti az anyagokat, és megvizsgálja, nagyon helyesen. Szó sincs arról, hogy valaki ellen nyomoznának. Arra pedig kifejezetten büszke vagyok, hogy 12 év városvezetés után annyira futotta az én számonkérésem, hogy egy darab, egyébként súlytalan és megalapozatlan NAV-feljelentést tudott megfogalmazni Pikó András – szögezte le Kocsis Máté.

A Hírnyolc emlékeztet:

az előző fideszes városvezetés a lepukkant szálláshelyekből akadálymentes és tágas épületeket varázsolt.

Fürdőszoba, épületenként tanári lakrész is ki lett alakítva. A hat épület összesen 36 szobájában 144 fő lett volna elszállásolható. A gyerekeket egy teljesen új focipálya is várta volna, de mivel Pikóék hagytak mindent lerohadni, mostanra tönkrement az is. Négy év alatt egy kapavágás sem történt, holott Pikó András és baloldali testülete 2,2 milliárd forintot kapott a második ütem befejezésére. Ebben a többi között a konyha, étkező, közösségi tér, egészségügyi szoba valósulhatott volna meg, ha Pikóék megcsinálták volna.