Latorcai Csaba: Rákóczi Ferenc neve mindig a hazaszeretet szinonimája lesz

– Amíg élnek magyarok a világon, Rákóczi Ferenc neve mindig is a hazaszeretet, a szabadság és a függetlenség szinonimája marad – mondta Latorcai Csaba, a Minisztelenökség parlamenti államtitkára vasárnap a szlovákiai Borsiban, a Rákóczi-kastély környezetét érintő turisztikai fejlesztés átadóján. A területfejlesztési miniszterhelyettes hozzátette: a fejedelem „Cum Deo pro patria et libertate” (Istennel a hazáért és a szabadságért) jelmondata az együvé tartozás jelszava, amely ma is igen aktuális.

– Magyarország alaptörvénye egy olyan modern, 21. századi ország megvalósításának sarokpontjait tartalmazza, melyekre nagy elődeink is alapozták hazánk jövőjét. Úgy, mint szuverén, határai biztonságát garantálni képes állam, önálló és sikeres gazdaságpolitika, valamint a keresztény hitből fakadó erkölcsi értékek tisztelete és védelme, egyszersmind kiállás a Kárpát-medence magyarságáért és annak jogáért

– fejtette ki Latorcai Csaba.