Milliárdokhoz jutott a Hadházy-klánhoz közeli zöldbáró

Azóta látszólag a Hadházy-klánhoz közeli zöldbáróknak sem megy rosszul. A szóban forgó régióban több százra volt tehető az úgynevezett életjáradéki szerződések száma, amelyeket egy összegben ki is fizettek, tehát valójában adásvételi szerződések köttettek.

Az életjáradék-szerződés mint típus azért fontos a földszerzés során, mert azt – az adásvételi szerződéssel szemben – nem kell kifüggeszteni, az említett ügyek kapcsán 159-rendbeli közokirat-hamisítás vádjával eljárást is indított a Tolna megyei rendőrség, de ezeket megszüntette az ügyészség.

Arról 2020-ban az Átlátszó.hu is beszámolt, hogy Tolna megyében a földek 75 százalékát nem helybeli gazdálkodó családok, hanem más településen élő, tőkeerős árverezők szerezték meg.

A Tűzfalcsoport információi szerint az úgynevezett „helybeliek” között vannak olyan cégtulajdonosok is, akik – a földforgalmi törvény abszurd szabályozása folytán, lakhelyüktől és foglalkozásuktól függetlenül – cégük székhelye jogán válhattak úgy szerzőképes helyi földművessé, hogy helyben akár sohasem jártak és/vagy a mezőgazdaságot hírből is alig ismerik. Az anyagban megjelent annak a Gscheidt Mátyásnak is a neve, aki erősen és egyértelműen kötődik a Tolna megyei zöldbáróhoz. Abban a Szekszárd Zrt.-ben elnök, amelynek a tulajdonosa Twickel György, illetve számos más cégben egyező mozgást mutat a báróval.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: MTI)