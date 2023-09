Újabb statisztika bizonyítja: nemzetközi viszonylatban is kedvező a hazai tanár-diák arány

Kedvező adatokat közöl az egy pedagógusra jutó diákok számáról az Eurostat legfrissebb felmérése, amely szerint hazánkban a nyolcadik legkedvezőbb a tanár-diák arány az Európai Unióban. A 2021-es adatok szerint míg hazánkban egy tanárra átlagosan 10,6 diák jut, addig az EU-ban átlagosan 12,1 diák.

Magyarország ezzel az értékkel olyan országokat utasít maga mögé, mint Lengyelország, Litvánia, Szlovénia, Bulgária, Spanyolország, Lettország, Dánia, Észtország, Svédország, Finnország, Németország, Írország, Románia, Szlovákia, Franciaország és Hollandia, ahol egy pedagógusra 16,4 diák jut.

A napokban látott napvilágot az OECD legfrissebb átfogó oktatási jelentése is, amely a világ több mint negyven fejlett országának oktatási rendszereit hasonlítja össze. Az Education at a Glance 2023 most megjelent adatai szintén cáfolják azokat a sajtóban megjelent híreket, amelyek azt hangoztatják, hogy sokkoló a pedagógushiány Magyarországon.

Az OECD jelentése szerint az alsó tagozaton Görögország, Luxemburg, Norvégia és Izland után Magyarországon (10,3) a legjobb a tanár-diák arány. Az OECD-átlag ugyanakkor 14,6, tehát a világ legfejlettebb országaihoz képest hazánkban átlagosan négy diákkal jut kevesebb egy tanárra. A felső tagozaton és középiskolákban szintén kedvező képet látunk. A jelentés szerint Magyarországon egy tanárra átlagosan 10,7 diák, az OECD országaiban pedig átlagosan 13,4 diák jut. Magyarországon tehát három gyerekkel kevesebb jut egy pedagógusra az OECD-átlagnál.