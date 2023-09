Soros kitartottjai egymás között: a 444, a Rényi-unoka és a keresztfűrészelő

A másodfokon eljáró bíróság garázdaságban mondta ki őket bűnösnek, és felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. Ezzel együtt Léderer Sándor tíz hónap – két évre felfüggesztett – börtönbüntetéssel megúszta a tettét.

Léderer egyébként befolyásos kommunista családból származik. Apja, Léderer Pál újságíróként szolgálta a kommunista rendszert. Akkori pályájáról maga így beszélt egy 2017-es interjúban: „A Kopintnál, majd a Zöld Újságnál kezdtem a pályát, ’77-től a Világgazdaság, később a HVG moszkvai tudósítója lettem. ’81-ben járt le a kiküldetésem, és utána már csak egész rövid ideig voltam a szerkesztőségben.” A Médiatörténet nevű oldalnak Léderer hozzátette:” ’87-ben a televíziótól átkerültem a Népszabadsághoz.’89-ben, nyáron kiküldtek Kelet-Berlinbe, NDK-ba tudósítónak. Akkor már lehetett látni, hogy balhék vannak, de arra azért senki nem gondolt, hogy az év végére az NDK mint olyan már lényegében nem lesz. Ott maradtam ’93-ig, de úgy, hogy közben végigcsináltuk a fal lebomlását, a német újraegyesítést, és az újraegyesített Németország tudósítójaként átkerültem Bonnba. ’93-ban jöttem haza és lettem a Népszabadság külpolitikai rovatvezetője.”

Léderer Sándor András nevű testvére is a Soros-körhöz tartozik: 2015 ősze óta a Helsinki Bizottság menekültügyi programjában dolgozik („advocacy vezető, főmunkatárs”). A bemutatkozásában a következőképpen ír a munkájáról: „Rendszeresen készítek információs anyagokat belföldi és külföldi szakmai szervezeteknek, önkénteseknek és újságíróknak, valamint több szakmai projektben dolgozom munkatársként vagy projektvezetőként. A magyar–szerb határon zajló tömeges visszakényszerítések dokumentációja mellett az áldozatok jogi eljárásait támogató bizonyítékok felkutatása és összegyűjtése is a feladatom, az évek során itt megszerzett tudásomat trénerként más országok jogvédőinek is igyekszem átadni. A menekültügyi program mellett a jogállamiság munkacsoport érdekérvényesítését is koordinálom.” Emellett Léderer András 2002-től az SZDSZ tagja, 2003-tól az Új Generáció nevű szervezet országos ügyvivője, 2004-től a szervezet alelnöke, 2006-tól elnöke volt. 2008-ban a SZDSZ-ben befolyásos Országos Ügyvivői Testületének tagja lett.