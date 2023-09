Teljesen belefulladhat a szemétbe Erzsébetváros Niedermüllerék miatt

A legutóbbi testületi ülésen sem sikerült elfogadni a kerületi közterületi takarításért és parkrendezésért felelős, száz százalékban önkormányzati tulajdonú Erzsébetváros Kft. tavalyi beszámolóját a VII. kerületi képviselő-testületnek – számolt be róla a Mandiner.

A beszámolót május 31-ig kellett volna elfogadni, ám ez a mai napig nem sikerült.

Márpedig a késés a cég kényszertörléséhez vezethet, amelynek megint a helyi lakosok innák meg a levét. A kényszertörléssel ugyanis nem lenne aki elvégezze a feladatot, márpedig aki Erzsébetvárosban jár vagy lakik, az tudja, hogy a közterületek rendben tartására égető szükség van ebben a belvárosi kerületben. Ráadásul a takarítás színvonala eddig is messze elmaradt a kívánatostól, ha ez is megszűnik, akkor teljesen belefulladhat a szemétbe Erzsébetváros.

A Momentum beleköpött a levesbe

A három DK-s és három momentumos képviselő alkotta baloldali többség levesébe most az utóbbiak köptek bele, miután nem hajlandók igennel szavazni a az egyébként több száz millió forintos hiányt felhalmozó cég beszámolójára. Ahogy a múlt heti ülésen a kerület momentumos alpolgármestere Bárdi Zsuzsanna az ülésen elmondta: azért nem tudják megszavazni az előterjesztést, mert egy közérdekű adatigénylés kapcsán „kétely merült fel a Belső-Erzsébetváros kézi takarítására vonatkozó közbeszerzési szerződés teljes mértékű teljesülésével kapcsolatban”.

A Momentum szerint azt is ki kellene vizsgálni, hogy

a közbeszerzést megnyert alvállalkozó és annak további alvállalkozói a szerződésnek és a közbeszerzési szabályoknak megfelelően jártak-e el, illetve, hogy ezeket az Erzsébetváros Ktf. megfelelő módon ellenőrzi-e.

Bár azt nem tudni, milyen érdekek állnak a háttérben, de Benedek Zsolt szerint arról van szó, hogy 2019-ben a baloldal felosztotta egymás között az önkormányzati cégeket, most viszont véget ért a status quo és a balliberális pártok elkezdtek marakodni a koncon, elkezdődött a kiszorítósdi. A fideszes képviselő úgy látja, nagy az elégedetlenség a kerületben, a

Niedermüller Péter vezette önkormányzat ugyanis egyáltalán nem valósította meg a választáskor tett ígéreteit.

Bár az önkormányzat elvileg másfélszer annyi pénzből, nagyjából 25 milliárd forintból gazdálkodhat, mint 2019-ben, a polgármester több mint ötmilliárd forintos ingatlaneladási tervet jelentett be korábban. A Fidesz szerint nincs másról szó, minthogy a dollárbaloldal dobra akarja verni az erzsébetvárosiak még megmaradt közös vagyonát is. A kerületben lakók idegeit azonban nem csak ezek borzolják, hanem olyan esetek is, mint az egyik társasház semmibe nyíló liftjei, vagy a forgalomlassítási céllal okozott közlekedési káosz.

Borítókép: Niedermüller Péter (Fotó: Havran Zoltán)