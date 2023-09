Új szakaszba lép a győri vasútvonal felújítása, októberben jön a teljes vágányzár

A vállalatcsoport szakemberei folyamatosan gyűjtik, elemzik az első ütem utasforgalmi és menetrendi tapasztalatait, és a lehetőségekhez mérten „beavatkozásokat végeznek” a győri fővonal közlekedésében. Egy ilyen nagy volumenű pótlás kezdeténél óhatatlanul előfordulnak fennakadások, amelyek miatt elnézést kérnek azoktól, akiket kellemetlenség ért. Kiemelték: az október 27-én kezdődő második ütem a mostaninál is több változást fog hozni az utazásban, ezért a közlekedési rend kidolgozását elkezdték a szakemberek.

A vasúttársaság várhatóan az ütemkezdet előtt két héttel közzéteszi az első fázis tapasztalataira is építő menetrendeket, és kialakítja a tájékozódást segítő térképeket, utazási ismertetőket. Herceghalom és Biatorbágy között a forgalom elől elzárt vágányon az első három napban ütemterv szerint haladt a pálya felújításával a munkagép. Bicske és Szárliget között a vágánybontó és -építő géplánc előkészítése zajlott az első két napon, szerdán már az is megkezdte a munkát. A pályafelújítás során a sínek, betonaljak cseréje mellett elvégzik az ágyazatrostálást, vágányszabályozást is.