Az utca embere a Blaháról: Áldatlan állapotok uralkodnak + videó

A Blaha Lujza téren a legtöbben a hajléktalanokra és a kábítószer-használókra panaszkodtak, de akadt olyan is, aki szemtanúja volt annak, hogy prostituáltak fogadják a mosdóban a kuncsaftjaikat. A Magyar Nemzet stábja a helyszínen járva szintén azt tapasztalta, hogy a teret sokan nem rendeltetésszerűen használják, az összegraffitizett vécé ajtaja pedig tárva-nyitva van, tehát a fizetős helyiség jelenleg is használhatatlan.

A megvalósult térfelújítást már korábban is sokan kritizálták a hiányosságai miatt. Ezt akarta cáfolni Karácsony Gergely, amikor a közösségi oldalára feltett egy fényképet, amin a vécével szelfizett. A múlt év végén átadott illemhely azóta rendszeresen elromlik, és mint most kiderült, alkalmi kuplerájnak is használják.