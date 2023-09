Vandálok ugráltak végig parkoló autókat Óbudán

Az én autóm volt az utolsó, amire ráugrottak, az beriasztott, és jelzett nekem is. Hátul kilenc autón ugráltak végig, majd egy járda miatt lemászott, és a többire ezután mászott fel. Az egészet kiváló minőségben rögzítette a kocsi. Sajnos nekem is keletkezett károm, ami akár milliós tétel is lehet, ezt majd szakember tudja megmondani