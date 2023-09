A kereszt soha nem lehet vandál támadások célpontja

Európában nő az erőszakos cselekmények száma, amely esetek közt előfordulnak időnként keresztények elleni gyűlölet-bűncselekmények, de sajnos egyre gyakrabban találkozunk a vandalizmus különböző formáival is – jelentette ki lapunk megkeresésére, különböző statisztikákra hivatkozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkárságának sajtóosztálya. Felhívták a figyelmet arra, hogy a katolikus egyház tanítása egymás emberi méltóságának, értékeinek kölcsönös tiszteletben tartására szólít fel, ami magában foglalja a keresztény vallási jelképek tiszteletben tartását is, hiszen azok közösségeink tagjai számára fontos üzenetet hordoznak.

Egy útmenti kereszt nemcsak vallási jelkép, hanem igazodási pont is Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld

A kereszt figyelmeztet

A Magyarországi Református Egyház elnöksége a Magyar Nemzet kérdésére az utóbbi időben elkövetett támadások kapcsán úgy fogalmazott, hogy a vallási szimbólumok, keresztek megrongálásában bántó szándékú, esendő emberek megnyilvánulását látja. – A kereszt viselése azt hirdeti, hogy mi keresztyének hová és kihez tartozunk.

Akik a keresztet nemcsak a nyakukban viselik, hanem a vállukon is hordják, azok a golgotai kereszten értünk meghalt Názáreti Jézushoz tartoznak

– emelték ki. Hozzátették: a kereszt figyelmeztet minket arra, hogy akik a megfeszített Krisztus útját járják, azok embertársaiknak szolgáló szeretettel tartoznak. Mint írták: azt kívánják, hogy a rongálók életük során találkozzanak a keresztet nyakában és vállán is viselő testvérükkel, aki segíthet nekik, hogy legközelebb a rongálás helyett inkább maguk is vállukra vegyék, hordozzák azt a keresztet, amit az Úristen nekik szánt.



Egymást érték a támadások

A Magyarországi Evangélikus Egyház megkeresésünkre azt közölte: mindenfajta rongálást – legyen szó akár keresztről, egyházi vagy bármilyen más épületről – egyformán elítél.

A magyarországi keresztény felekezeteket annak kapcsán kerestük meg, hogy az utóbbi időben több vandál támadás ért kereszteket Magyarországon. Szent István napján, az államalapítás ünnepén vandál támadók felgyújtották a Pest vármegyei Nagykovácsi melletti Nagy-Szénáson állított fakeresztet.

Néhány nappal később egy olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy újra kereszteket törtek le a Margit hídon található koronákról. Miután kamerafelvétel készült a rongálásról és a rendőrség hajtóvadászatot indított, az elkövetők feladták magukat.

A fiatalok azzal mentegetőztek, hogy részegek voltak. A Margit hídon korábban is volt hasonló bűncselekmény, 2021 januárjában egy férfi és egy nő törte le az ott lévő Szent Korona kőkeresztjét. Két évvel korábban, 2019-ben pedig egy 22 éves nő rúgta le a keresztet a Szent Koronát ábrázoló kőszoborról. Gyöngyösön is több hasonló rongálás történt júniusban, egy hét leforgása alatt háromszor is letörték ismeretlenek az országzászló-emlékművön lévő kőkeresztet a Heves vármegyei városban.

Borítókép: A Látó-hegyi kereszt (Fotó: Facebook)